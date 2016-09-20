查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·在生活的奥运赛场上闪光 ·休假权应明确“跨年可休” ·谁为政务大楼烂尾买单 ·公开竞价公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告 ·图文：无知的涂鸦 ·网店召回的道义与力量 ·资产处置公告 ·领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 ·有盏灯永远在百姓心中 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 在生活的奥运赛场上闪光 · 休假权应明确“跨年可休” · 谁为政务大楼烂尾买单 · 公开竞价公告 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 图文：无知的涂鸦 · 网店召回的道义与力量 · 资产处置公告 · 领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 · 有盏灯永远在百姓心中 10 评论 2016.9.20 星期二 图文：无知的涂鸦 湖北日报讯 中秋小长假期间，一名游客在北京房山怪石山景区景观石上，留下标有自己姓名的红色涂鸦。遭到网友强烈谴责后，该游客购买清洗材料，与工作人员一起上山进行了清理。（9月18日新华网）

随意涂鸦等不文明行为屡禁不止、屡劝不绝，说到底还是一些人文明素养不够。涵养旅游文明，需要潜移默化的宣传教育，也离不开社会舆论的倒逼促进。涉事游客从肆意涂鸦到清理涂鸦，固然是碍于舆论所迫，但这种认错和低头的过程，于己于人又何尝不是一次教训和警示呢？ （文/李思辉）■时事绘

漫画/王铎





