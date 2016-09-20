查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·在生活的奥运赛场上闪光 ·休假权应明确“跨年可休” ·谁为政务大楼烂尾买单 ·公开竞价公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告 ·图文：无知的涂鸦 ·网店召回的道义与力量 ·资产处置公告 ·领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 ·有盏灯永远在百姓心中 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 在生活的奥运赛场上闪光 · 休假权应明确“跨年可休” · 谁为政务大楼烂尾买单 · 公开竞价公告 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 图文：无知的涂鸦 · 网店召回的道义与力量 · 资产处置公告 · 领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 · 有盏灯永远在百姓心中 10 评论 2016.9.20 星期二 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告 湖北日报讯 根据国家相关法律、法规及相关部门文件规定，中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司收购了相关银行转让的对以下公告企业的债权，我分公司已依法成为本公告所列债务人（担保人）的债权人。为保障我分公司债权的实现，现特向相关债务人（担保人）公告催收，望下列债务人及担保人见本公告后，立即向我分公司履行还款义务及承担相应担保责任。联系电话：027-88314620。

中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司

2016年9月20日

单位：人民币万元

本息截止到2016年6月20日

催收通知项下明细表

编号 借款人名称 本金 利息 抵押人、担保人、其他义务人名称

编号 借款人名称 本金 利息 抵押人、担保人、其他义务人名称

1 洪湖市昌兴木业有限公司 7,100.00 856.45 胡兴江、胡仁昌、湖北昌兴农林开发集团有限公司、天门昌兴农业开发有限公司

2 孝感市中宝百鑫旅游开发有限责任公司 982.25 277.22 刘淑清、王新姣、杨少平、汤伯元、鲁庆春

3 湖北纽斯达食品股份有限公司 764.68 89.66 宜昌市九鼎投资担保有限公司

4 武汉视网通科技有限公司 651.50 83.09 万正国、万谦、中国联通咸宁分公司

5 湖北胜发商贸有限公司 1,150.00 134.80 夏炎启、王和荣、中交一公局桥隧工程有限公司邢衡端赖邢台段LJSG-5项目部

6 湖北亚龙贸易有限公司 2,552.82 341.58 张亚龙、史金兰、宜昌市九鼎投资担保有限公司、当阳市亚龙乳业有限责任公司

7 马鞍山市联友矿业有限责任公司 6,000.00 651.72 鲁林强

8 湖北润华能源有限公司 1,368.21 234.59 陈功元、陈迪

9 武汉福长贸易有限责任公司 3,040.00 628.84 罗瑾婕、李丹萍等

10 武汉恒鑫日晟工贸有限公司 1,999.99 266.17 陈咏林、沈志勇、魏琼华、谢继萍、杨进及配偶张秀珍、彭汉宁及配偶丁霞、叶常森及配偶游晓琼

11 武汉中瑞世纪贸易有限公司 2,000.00 440.08 夏先球、李丽平等

12 武汉金泰中凯物资贸易有限公司 1,820.00 509.29 湖北长信贸易有限公司、朱虹及配偶喻明、陶佳飞

13 湖北江盛达科技发展有限公司 2,780.15 537.14 武汉东湖阳光科技发展有限公司、曾志文、李凌、湖北藴德实业有限公司、武汉重冶阳阳逻重型机械制造有限公司

14 湖北祥诚物资有限公司 8,000.00 1,467.27 湖北合拓工贸有限公司、湖北昊华融资租赁有限公司、张意平、李春娥、陈育涛、徐金艳、张丽玲、武钢集团国

际经济贸易总公司、武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司、武汉铁路中力集团有限公司

15 武汉鸿富滨科技工业园有限公司 1,999.14 388.12 湖北汉原汇通工贸有限公司、付自伏、兰慧丽、柏利军、姜洪、武汉化学工业园八吉府街道前锋村村民委员会

16 武汉市日昕工贸实业有限公司 1,538.91 553.11 徐杰、刘丹丽、徐毅武、张鸦、张军、魏欣、武汉永泰合经贸有限公司

17 武汉翔龙建筑幕墙工程集团有限公司 3,800.00 410.89 丁生根、贾祖玉

18 武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司 19,000.00 2,314.19 钱菊生、闫露、武汉钢铁集团轧辊有限责任公司

19 武汉重冶机械成套设备集团有限公司 29,037.35 2,624.54 钱菊生、闫露、武汉钢铁集团轧辊有限责任公司

20 湖北宏发再生资源科技发展有限公司 13,423.97 1,571.68 赵祖高、卢成湘、宜昌健道商贸有限公司

21 长阳宏发纸业有限公司 1,181.65 203.48 赵祖高、卢成

22 宜都清江纸业有限公司 1,471.64 253.41 赵祖高、卢成

23 湖北天谷粮油食品股份有限公司 1,600.00 292.32 张天明、江艳、王珍、杨选政、阮士兵、周文彬

24 武汉益丰达经贸有限公司 1,200.00 175.12 杜友为、武汉重冶机械成套设备集团有限公司、武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司

25 鄂州市诚鑫工贸有限公司 600.00 110.71 张细华、汪小平、汪洋、黄芳

26 湖北全力机械集团股份有限公司 2,920.84 332.46 湖北全力机械集团股份有限公司工会委员会、聂孝全、黄正涛、文德升、聂国雄、郭远恩、程品林、宋一村、黄正

才、续立忠、熊兴旺、刘清玉

27 湖北江汉重工有限公司 2,199.84 300.85 邵纪烈、邵萍

28 湖北天谷粮油食品股份有限公司 4,790.89 709.17 张天明、江艳、阮士兵、王珍、百威英博投资（中国）有限公司

29 能一郎科技股份有限公司 1,897.97 549.68 湖北共赢投资有限公司、谢志成

30 武汉大洋经济技术合作有限公司 12,742.14 902.36 上海中科智担保投资有限公司、深圳中科智担保投资有限公司

31 湖北星火建设工程有限公司 1,500.00 340.49 石付军、石受荣

32 武钢维尔卡钢绳制品有限公司 7,407.37 2,188.64





