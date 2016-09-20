查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 评论 ·在生活的奥运赛场上闪光 ·休假权应明确“跨年可休” ·谁为政务大楼烂尾买单 ·公开竞价公告 ·中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司债权催收公告 ·图文：无知的涂鸦 ·网店召回的道义与力量 ·资产处置公告 ·领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 ·有盏灯永远在百姓心中 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 在生活的奥运赛场上闪光 · 休假权应明确“跨年可休” · 谁为政务大楼烂尾买单 · 公开竞价公告 · 中国华融资产管理股份有限公司湖 · 图文：无知的涂鸦 · 网店召回的道义与力量 · 资产处置公告 · 领悟宪法宣誓仪式的本质内涵 · 有盏灯永远在百姓心中 10 评论 2016.9.20 星期二 公开竞价公告 湖北日报讯 中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（下称中国华融湖北分公司）拟将所拥有的对武汉市日昕工贸实业有限公司、湖北海丰纸业有限公司债权以公开竞价的方式进行处置，现将有关情况公告如下：

截至2016年8月20日，中国华融湖北分公司对武汉市日昕工贸实业有限公司债权总额人民币2138.95万元，其中本金1538.91万元，利息600.04万元。

截至2016年8月20日，中国华融湖北分公司对湖北海丰纸业有限公司债权总额人民币1246.97万元，其中本金585万元，利息661.97万元。

对交易对象的要求为：符合国家有关规定的法人、自然人或其他经济组织。以下人员不得购买：国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层，以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人，以及与参与不良债权转让的中国华融湖北分公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的不得参加竞买。要求竞买人信誉好，有一定资金实力并可承担购买债权所带来的风险。

公告期限：2016年9月20日至9月28日，公告期内受理投资者报名、领取竞价文件、交纳竞价保证金和对该不良债权处置的有关异议和咨询，过期不予受理。公开竞价时间暂定于2016年9月29日下午3:00。

本公告仅具有要约邀请的效力。中国华融湖北分公司有权自行撤销本次公开竞价或按照实际情况调整本次公开竞价时间。

受理公告事项联系人：田先生、陈先生、鲍先生，联系电话：027-88314620；受理排斥、阻挠征询或异议举报联系人：闵先生，联系电话：027-88318948。联系地址：湖北省武汉市武昌区体育街特1号。

中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司

2016年9月20日





