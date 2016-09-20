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今年9月，记者在吉林省四平市双辽市城区东部走访发现，自2012年4月动工、2013年8月主体结构建成的双辽市政务中心大楼，至今尚未进行装修使用，连同其门口的断头路——东一路，被深深地“埋”在了大片的庄稼地里，显得十分另类。（9月19日澎湃新闻）

据称这栋烂尾楼与风风火火开始却又戛然而止的新区计划有关。2011年双辽市启动辽东新区建设，根据当时的规划，预计投资170亿元，计划先将政务中心大楼建成投入使用，然后以政务中心大楼拉动其他资源向辽东新区聚集。

辽东新区的建设是采用“未批先建”的模式，但最终在2013年没能获省级层面的批复同意；双辽市政务中心大楼跟辽东新区一样，在官方的默许下，同样是未批先建。让人诧异的是，新区建设这样巨额的投资项目，居然“先上车，后买票”，对政纪法规都视若无睹，当然也不可能有完备的可行性调查研究、科学论证、民主决策等程序。所谓“辽东新区”，显然是一项“拍脑袋”决策，在盲目追求政绩的逐利冲动下匆匆上马，烂尾是必然的结局。即使获得省级层面的批复同意，建设一个新区也不可能靠行政命令来聚集人气。

决策失误造成的损失，往往不比贪污受贿造成的危害小。各种形式的“拍脑袋”，造成了重大的损失和浪费，而最后是否都转嫁到了纳税人的头上？“拍脑袋”决策屡禁不止，很大程度上还是因为追责机制的缺位。比如当时力主“东扩”的双辽市党政一把手均做了调整，诸如双辽政务大楼烂尾乃至其他的遗留问题，就成为一笔糊涂账。

鉴于此，必须实行领导干部重大决策终身负责制。当领导干部对决策结果终身“脱不了干系”，才能防止决策时拍胸脯，失误后因早已拍屁股走人，从而促使决策者谨慎用权，真正实现“权为民所用，利为民所谋”。





