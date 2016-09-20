查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 专题 ·图文：实施中国科协海智计划助推湖北经济转型升级 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：实施中国科协海智计划助推 8 专题 2016.9.20 星期二 图文：实施中国科协海智计划助推湖北经济转型升级 湖北日报讯 图为：第二届中法新发传染病研讨会会场。

图为：中国科协党组书记、常务副主席尚勇（左）考察武汉华丽环保科技有限公司院士专家工作站。

图为：省科协在东湖高新区会商海智计划工作。

图为：中国科学院院士赵忠贤为中国科协海智计划宜昌工作基地授牌。

图为：海智专家在襄阳高新园区考察。

图为：省科协党组书记、常务副主席叶贤林一行调研中国（武汉）海外人才离岸创新创业中心工作。



“海外智力为国服务行动计划”（以下简称海智计划）由中国科协与35家海外科技团体于2003年12月共同发起，2004年2月正式启动实施。海智计划旨在发挥科协组织桥梁纽带作用，加强与海外华人科技团体的联系，充分发挥海外人才和智力优势，通过开展多种形式的学术交流、项目合作、技术咨询、技术引进和专项考察等活动，为海外人才回国工作、为国服务搭建平台，为国家社会和经济建设贡献力量。

海智计划在湖北实施以来，得到各级党委、政府的重视和支持。特别是近几年来，在省科协党组的高度重视和推动下，海智计划得到长足发展。省科协党组书记、常务副主席叶贤林介绍，各级科协组织认真贯彻落实湖北省“科教兴鄂，人才强省”战略，把海智计划作为服务地方经济发展、服务科技人才工作的重要抓手。围绕地方经济发展的战略性新兴产业，加强与海外科技团体的联系，促进民间国际科技合作与交流，积极发挥民间国际交流与合作主渠道作用，努力为海外科技工作者为国服务搭建平台，为推动湖北产业结构调整和经济社会发展作出了积极贡献。



积极推进

给海外人才为国服务架桥

多年以来，按照国家的统一部署，我省积极实施海智计划，为离岸中心试点建设打下坚实基础。截至2015年，我省已建立中国科协海智计划湖北（东湖高新区）、襄阳高新区、宜昌、武汉等四个国家海智工作基地，位于全国第五，中部第一。

2014年，中国科协确定武汉作为全国三个试点城市（上海、武汉、深圳）之一，开展海外科技人才离岸创新创业中心试点工作。2014年11月，中国科协与湖北省委商定在东湖高新区率先建立中国科协（武汉）海外人才离岸创新创业中心（以下简称离岸中心），开展试点示范。按照省委、省政府的要求，省科协开展深入调研和论证，提出了离岸中心建设“十三五”目标：从2015年到2020年，离岸中心要实现“三个100工程”，即网罗和汇集高层次国际知名领军创业人才100名，在世界各国、重要大学、创新园区建设网络节点100个，合作共建离岸创新合作经济体100个。

两年多来，在中国科协的指导和支持下，在省委、省政府的领导和重视下，省科协积极协调推进离岸中心试点工作，结合湖北各地产业项目需求，组织海外专家湖北行6场，邀请海外专家120余人来湖北开展海智活动，组织开展人才交流洽谈会、高新园区及企业座谈会和项目对接会等活动，为市州高新企业牵线搭桥，促进国际合作，服务地方经济发展。



创新思路

探索离岸中心建设有效途径

8月9日上午，省科协党组书记、常务副主席叶贤林、副主席马忠星一行到东湖高新区管委会商洽离岸中心建设。截至目前，东湖高新区共引进3000多个海内外人才团队、326名国家“千人计划”专家、152名湖北省“百人计划”专家、1003名“3551光谷人才计划”专家，武汉市首批60名“城市合伙人”中有52人来自东湖高新区，8000余位博士在该区企业工作，为东湖高新区加快转变发展方式，实现创新驱动发展，助推该区新兴产业和创新能力不断提升，提供了有力的人才支撑。

目前，光谷人才投资基金已成功投资90余家人才企业，尤其是通过“高位嫁接”，闫大鹏、肖国华等一批国外大学院所、跨国企业高层次人才及团队回国创业，直接实现了我国核心技术和前沿产业的“弯道超车”。闫大鹏成功研制的万瓦光纤激光器，打破了国外垄断；肖国华研发出了被称为“21世纪内镜革命”的可控胶囊内窥镜，革命性替代传统胃肠镜。

建设离岸中心是一项全新的工作，为了探索其建设的有效途径，省科协组织调研组开展广泛深入调研，从理论上把握“离岸”的内涵，从实践上寻求实现的路径，树立了“不求所在、不求所有、但求所用”的思想理念，确立了“政策引导、企业主体，搭建平台、联络对接，优质服务、共创共享”的工作方针，建立了离岸中心与“千人计划”“百人计划”融合发展的工作模式。充分发挥武汉市离岸中心的政策优势、产业优势和人才优势，努力探索更加灵活便利，更高科技水平，更好服务发展的工作机制和开放式、便利化、低成本的服务方式，形成了建设综合信息服务平台、设立私募基金、建设离岸创新园区和代理服务机构、开展招才引智系列活动，引进和利用海外高质量智力资源为国服务的基本工作架构。



汇聚政策

激发离岸中心活力

离岸中心建设的关键在于创新扶持政策。省科协会同东湖高新区等单位认真疏理现有政策，建立完善相关扶持政策，初步形成了政策扶持体系。

创新离岸人才招引机制。确定武汉地质资源环境工业研究院等为第三方服务机构，为海外人才离岸创新创业提供风险投资、金融、法律、知识产权等方面服务；开展海外人才离岸创新创业网络“阵地化”建设，在英国科技城中心首设“中国光谷3551海外人才基地”；为激发企业离岸创新人才活力，采取兼职等方式柔性引进和使用海内外高层次人才，加快形成聚集示范效应；设立11亿元光谷人才投资基金，对人才、企业的资助由原有单纯的无偿资助模式变为“无偿资助+股权投资”模式，最高可获得300万元无偿资助+2000万元股权投资；对东湖高新区创新创业的外籍高层次人才建立绿色通道，从2016年7月1日起，设立东湖高新区外国人永久居留服务窗口，为外籍高层次人才提供“一站式直通车”服务，为高层次人才办理“人才居住证”和“优诊卡”，使其享受武汉市民待遇和医疗、子女就学等“绿色通道”服务。

创新项目扶持机制。由省科协、东湖高新区、武汉地质资源环境工业研究院等共同发起，拟设立湖北省海智创新发展基金，主要扶持海外人才创新创业项目，促使海外科技成果加速落户湖北。

创新离岸中心的扶持机制。省科协拟制定《支持和鼓励海外高层次人才离岸创新创业实施办法》，将离岸中心列入海外人才引进工作重点，给予经费支持。2014年以来，通过人才政策的实施，新引进148名国家“千人计划”专家、82名湖北省“百人计划”专家、409名“3551光谷人才计划”专家。



拓展渠道

扩大对外交流与合作

扩大对外交流与合作是离岸中心建设的核心任务。省科协利用海外科技社团资源，整合现有海外网点，努力拓宽离岸中心对外合作渠道。2015年离岸中心分别与欧洲商业创新中心联盟（EBN）主席签署合作框架协议，为推动离岸项目落地奠定基础。省科协与瑞典Future Position X地理信息集群组织签定合作协议，就互设办离岸中心节点达成一致。离岸创新创业基地通过实施人才计划，与美国柔性太阳能电池、美国Caris医疗肿瘤检测实验室、加拿大Powertec氢能、加拿大大数据研究中心等开展了项目合作。

华工科技华日公司于2014年在加拿大建设北美超快激光器离岸研发中心，成功开发出高功率皮秒激光器，使华日在超快激光器领域迅速进入全球前五位。武汉离岸中心利用中国地质大学（武汉）的海外资源引进了瑞士Ziemer Swiss Diamond Art人造钻石、美国路易斯安那大学非开挖工程中心国际地下工程中心、澳大利亚新南威尔士大学可再生能源实验室、韩国首尔大学中韩土壤修复实验室等项目，推动了离岸中心节点建设。



搭建平台

优化离岸中心服务

为了促进与海外人才、高新技术项目的精准对接，提高服务水平，离岸中心着力搭建了各类服务平台。

建立综合信息服务平台。海智汇服务平台于今年7月开始上线运行，将为离岸创新创业提供功能强大、服务便捷、运转高效、线上线下结合的网络服务。

建立代理服务平台，成立海智之星科技服务有限公司，为海外人才来鄂创新创业，提供税收、财务、知识产权等代理服务。

建立园区服务平台，在武汉未来科技城建立海外人才离岸创新创业基地，提供项目孵化器以及优惠政策，并在湖北省科教大厦设立离岸中心办公点。

建立海外合作平台。相继建立了加拿大离岸创新创业中心分中心、中国光谷与美国硅谷双谷合作平台、比利时新鲁汶大学科技园中比技术中心、中比加速器等合作平台。同时，引进霍尼韦尔、IBM、辉瑞等世界500强企业在东湖高新区设立了研发（创新）中心。东湖高新区已有70家企业在欧美50个国家（地区）建立离岸研发中心、制造工厂，加快融入全球创新链条。

开展招才引智系列活动，通过“走出去、请进来”等形式，重点邀请欧美等发达国家海智专家、科技社团到宜昌、襄阳开展现场交流对接，推动合作项目落地。



抓住机遇

助推湖北创新强省建设

党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，将实施创新驱动发展战略放到了更加突出的位置。新形势新任务带来了新的机遇，对省科协推进海智工作也提出了新的要求。

深入贯彻落实国家领导人在全国“科技三会”上的重要讲话精神和全省“科技两会”精神，加快武汉离岸中心试点建设，助推我省创新驱动战略实施和创新强省建设。

加强协同推进。加强组织领导，成立由省领导挂帅的离岸中心建设领导小组，加强统筹协调，明确任务分工，建立工作会议制度，加大政策宣传引导，加强绩效考核，确保离岸中心建设的各项任务落到实处；组织编制离岸中心建设“十三五”规划，明确目标任务、工作重点和政策措施，确保离岸中心建设健康有序开展。

扩大离岸中心建设。按照实现“三个100工程”的目标，进一步扩大高端科技人才引进，扩建离岸网络节点，扩充离岸合作实体。发挥武汉离岸中心的优势，带动市州海智基地和离岸工作站建设；进一步推动大专院校和科研院所加强对外合作，加快科技成果转化。积极筹建海智（武汉）研究院，网络国内外高层次人才，研究探索引智引才政策，建立项目库、专家库、技术成果库，开展项目咨询评估，为高层决策提供可靠依据。

强化政策支持。建议省委、省政府出台支持武汉离岸中心建设的意见，从项目资金、政策措施和组织保障上加大对离岸中心的扶持力度。同时，开展系列专项扶持，设立“湖北省离岸创新创业人才百人计划”，实施引进专利申请和成果转化项目补贴政策，建立健全海外人才绿色通道，支持离岸中心技术转移、产业金融、运营等综合服务平台建设。

推动创新创业项目对接。充分发挥海外离岸分中心和网络节点作用，加强海外高层次人才的联系服务工作，寻找目标人才，促成国内企业和海外高层次人才有效对接。进一步发挥离岸中心海智汇平台作用，根据高校、科研院所需求组织开展跨境视频国际学术交流。根据企业需求，举办海内外视频技术交流，促进双方合作。继续开展海智专家荆楚行系列活动，扩大海智专家与市州交流，力争双方达成一批合作项目。

“十三五”时期，省科协将进一步加大海智工作服务力度，拓宽海外合作渠道，服务海归创业人才，探索海智工作的新方式、新手段、新机制，更好地发挥科协组织海外民间科技人文交流的独特作用，不断提升海智计划的实际效果，为中华民族伟大复兴中国梦的湖北篇贡献智慧和力量。





