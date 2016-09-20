查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 时事 ·《胡锦涛文选》出版发行 ·坚持用发展着的理论指导发展着的实践 ·公安部曝光百家重大火灾隐患单位 ·昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 ·李克强出席联大系列高级别会议 ·图文：山水之城的嬗变 ·图文：一日三袭搅动美国大选 ·难民和移民问题峰会通过政治宣言 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 《胡锦涛文选》出版发行 · 坚持用发展着的理论指导发展着的 · 公安部曝光百家重大火灾隐患单位 · 昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠 · 李克强出席联大系列高级别会议 · 图文：山水之城的嬗变 · 图文：一日三袭搅动美国大选 · 难民和移民问题峰会通过政治宣言 7 时事 2016.9.20 星期二 图文：山水之城的嬗变 湖北日报讯 图为：12日，游客纷纷在电影《阿凡达》哈利路亚山原型前留影。



9月12日，中国（湖南）国际旅行商大会暨中国湖南国际旅游节在张家界拉开帷幕。吸引了来自俄罗斯、法国等23个国家和地区的近500名旅行商和媒体人参加。

奇峰林立，云霞蒸腾，张家界奇险俊秀的山水，曾吸引了美国电影《阿凡达》在这里拍摄取景。但今天来到这里的中外游客却发现，曾经以山景为主打的张家界正悄然嬗变——看山不再是唯一的选择。

2013年，张家界提出全域旅游、提质升级的发展思路，开始构建旅游发展新格局。在西线，最近推出了水上游览项目“澧水传说”，游客们结束了一天的登山，华灯初上时，可乘船在穿城而过的澧水河上休憩，欣赏沿岸灯火；澧水河滑水摩托艇精英赛，多名滑水运动员用叠罗汉的形式，表演水上金字塔+特技滑水，游客大饱眼福……

在南线，5A级景区天门山、武陵源等，已连续多年举办翼装飞行世锦赛、山地越野挑战赛、百龙天梯攀岩等国际极限运动及体育赛事，被誉为“极限运动天堂”，吸引了大批户外运动爱好者前来挑战；来自美国的Bandaloop高空舞蹈团在天门山险峻的悬崖峭壁上，表演以“翩跹云界，飞越极限”为主题的“空中芭蕾”，以优雅而又惊险的舞姿，通过与鬼斧神工般自然奇景的交映，全新诠释舞蹈的内涵……

在东线，老道湾、双峡旅游度假区等，则以“呼吸十足的氧离子”为契机和招牌，办起了生态休闲、养老养生产业；拥有多个世界第一的大峡谷玻璃桥，使山水旅游更添惊险色彩，成为年轻人的最爱……

此外，世界第一台大型山水实景音乐剧《天门狐仙》、演绎湘西神奇民族文化的《魅力湘西》等旅游演艺，成为游客们的必选，几乎座无虚席；以明清建筑风格为主打的“大庸古城”、俄罗斯风情园及马戏城等文化旅游项目纷纷落地，目前已进入规划设计及建设阶段……

门票经济的时代正逐渐远去。在中国旅游产业转型升级的大背景下，曾是传统观光型旅游城市代表的张家界，正在努力谋求多元化发展。如今，导游们对张家界的广告词也变了——互联网上，对张家界的旅游宣传语已经从“去张家界看山”，扩展成了“去张家界乘坐世界最长的高山客运索道（天门山索道）、体验世界最大的旅游文化酒吧、住世界客房最多的酒店、欣赏世界最美的山水实景演出、走世界最长、最高的全透明玻璃桥”……

山水之城的嬗变，已然交出了一份阶段性答卷：2016年上半年，张家界共接待游客2210万人次，同比增长37%，增幅居同期全国同类城市第一。

（文/图 本报记者 樊晓燕）





