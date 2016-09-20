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 第7版 时事
·《胡锦涛文选》出版发行
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湖北日报电子版
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7 时事 2016.9.20 星期二
昔日红星闪闪 今朝阳光熠熠
农行光伏扶贫贷照亮革命老区脱贫路
    湖北日报讯 红安县位于大别山腹地，是闻名全国的“将军县”和红四方面军的诞生地，黄麻起义就发生在这片红色的土地上。同时，这片“红星闪闪”的热土又是国家扶贫重点县。受自然条件的限制，全县尚有2.2万户5.05万人还生活在贫困线以下。造血式扶贫，除了向土地、山川要出路外，还能否另辟蹊径？
    光伏扶贫作为资产收益扶贫的重要方式帮助革命老区走上“阳光熠熠”脱贫路。农行红安支行积极履行社会责任，依托当地主导扶贫产业，积极开展金融扶贫，为打赢脱贫攻坚战增添了新的力量。

　　光伏+　　增扶贫动能
　　“要不是农行的光伏扶贫贷，我上哪去找8000元钱投到光伏电站里去？只能眼睁睁看着到手的好事溜走，而且可以不要抵押。有了这个会生钱的光伏电站，往后的日子就有奔头了。”王和平是红安县高桥镇六家边村的贫困户，全家6口人，年人均收入只有1980元，这次贷款8000元投入光伏发电站后，预计可以在20年内每年稳定获得发电收入近4000元，这些都得益于农行红安支行创新开办的光伏扶贫贷款。
    光伏发电清洁环保，技术可靠，收益稳定，既适合建设户用和村级小电站，也适合建设较大规模的集中式电站，还可以结合农业、林业开展多种“光伏+”应用。因地制宜开展光伏扶贫，既符合精准扶贫、精准脱贫战略，又符合国家清洁低碳能源发展战略；既有利于扩大光伏发电市场，又有利于促进贫困人口稳收增收，为精准脱贫提供了新动能。
    立足产业扶贫，光伏发电成为当地近年来主推的扶贫产业。按照规划，该县在贫困户较为集中的行政村集中建立光伏发电站，由每个建档立卡贫困户平均出资8000元，政府平均给予每个贫困户一次性补贴1.6万元，同时对向金融机构贷款的贫困户给予全额财政贴息。光伏电站投产发电后，每个建档立卡贫困户将拥有20年稳定的收入来源，实现稳定脱贫。

　　金融+　　为光伏赋能
    得知光伏扶贫规划后，农行红安支行主动向红安县政府、县能源局和扶贫部门汇报联系，及时创新推出“银光闪耀”光伏扶贫贷款产品。该贷款专门针对扶贫部门确定的、纳入国家度电补助且能并网发电的建档立卡贫困户，贷款用于贫困户购置分布式光伏发电设备及安装服务。
    为解决建档立卡贫困户贷款无抵押物、担保难问题，该行积极争取县政府支持，推动当地及时成立了扶贫贷款风险补偿基金。通过引入政府増信机制，化解了这一难题。该县一次性由财政全额出资1500万元设立红安县政府风险补偿基金专户，全额存入农行红安支行。农行按照政府扶贫风险补偿基金按比例放大，采取无抵押方式向建档立卡贫困户发放贷款，用于购置分布式光伏发电设备及安装服务，由政府全额贴息，从第三年开始每年偿还贷款3000元，第五年就可全部还清。“金融+”模式的成功引入，不仅保证了农行贷款还款有来源，又在较短时间内增加了贫困户的收入。

　　信息+　　提“供血”效能
    光伏扶贫贷款户数多、额度小、贷款发放时间集中，如何逐户申请、调查、审查审批，不但手续繁琐，而且效率难以满足客户要求。农行红安支行在不突破现有制度规定的前提下，巧妙运用“信息+”技术，最大限度简化贷款流程，采取大规模、小额度、模式化、标准化批量发放的方式。借助县扶贫办提供的建档立卡客户名单，该行成立驻村三农金融服务小组，由客户经理上门对建档立卡贫困户集中调查，通过批量处理系统，单次同时受理和审批50户农户的光伏扶贫贷款业务申请，最大限度缩短办贷时间。据农行红安支行农户金融部负责人介绍，如果按照原有模式发放贷款，每个客户经理每天只能办理4—6笔贷款，通过批量发放，该行一天最多可以发放光伏扶贫贷款300笔。
    截至目前，农行红安支行发放光伏扶贫贷款3706万元，直接支持4412户建档立卡贫困户脱贫。按照与当地扶贫办签订的合作协议，该行将根据全县光伏发电站建设进度，陆续发放光伏扶贫贷款1.1亿元，支持该县1.7万像王和平这样建档立卡贫困户稳定脱贫。
（蔡瑰 夏琦）
普惠金融润荆楚 精准扶贫看农行⑥


   
　