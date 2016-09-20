查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 特别报道 ·图文：网络安全科学家获奖百万元 ·图文：2016年网络安全优秀人才 ·图文：用可信计算为网络构建主动免疫 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：网络安全科学家获奖百万元 · 图文：2016年网络安全优秀人 · 图文：用可信计算为网络构建主动 6 特别报道 2016.9.20 星期二 沈昌祥院士： 图文：用可信计算为网络构建主动免疫 湖北日报讯 记者 李源



“如果一个人没有免疫系统，健康将无从谈起，网络安全同样如此。”昨日，获评2016国家网络安全先进人物的中国工程院院士沈昌祥说。

沈昌祥今年76岁，毕业于浙江大学应用数学专业，几十年如一日深耕计算机网络系统安全研发。他曾作为首席安全专家，主导研发了我国第二代居民身份证。卡片虽小，背后却是全球规模最大的电子证件科研攻关项目。在沈昌祥的坚持下，从密码应用到芯片、材料生产以及制作工艺等等，均为自主研发，全面实现自主可控和安全可信。

近年来，沈昌祥团队专注于可信计算领域。在他看来，通过可信计算构建国家网络安全的主动免疫防御体系，“让中国从网络大国成为网络强国，就是我的中国梦”。

所谓可信计算，是指在计算和通信系统中广泛使用基于硬件安全模块支持下的平台，以提高系统整体的安全性。“传统的计算机体系结构只强调了计算功能，没有考虑安全防护，相当于人体缺少免疫系统，可信计算就是要为计算机构建起免疫系统，能及时识别‘自己’和‘非己’，破坏和排斥不安全的因素。”沈昌祥说。

我国的可信计算技术在上世纪90年代就已经立项，经过多年实践，沈昌祥团队研发的“可信计算3.0系统”已经在我国实现了规模应用。

以美国微软公司的WindowsXP操作系统为例，这个发布于2001年的操作系统，至今仍在我国的近2亿台电脑上运行着。而在2014年，微软公司就已经停止了对该系统的服务和支持。随着漏洞日积月累，安装有XP系统电脑的网络安全问题成为大家关注的焦点。“不更新XP系统，将面临极大的安全风险，更新到Windows8系统，每台电脑的授权费用高达1000多元。”沈昌祥说，综合考量网络安全和成本问题，国内的网络安全专家利用可信计算技术，为老旧的XP系统穿上一件“防护衣”，替代过去的“打补丁”服务，使这些计算机不用更改操作系统，也能实现基本的安全可控。

利用可信计算技术为非自主操作系统套上“缰绳”是一种思路，要实现更高层次的网络安全，必须基于我国自主研发的操作系统。

沈昌祥说，互联网时代，所有基础设施都与网络信息化有关，一旦网络被攻击，后果将不堪设想。“一个不受自己把控的操作系统，终究存在被入侵的隐患。建议国家大力支持自主安全可控操作系统的研发，用国人的智慧为网络安全保驾护航。”

沈昌祥认为，核心技术是国家网络安全的命门所在。相比西方发达国家，我国在网络安全领域还有一定差距。只有推进更多自主安全可控技术的研发，才能最终建成网络强国。

（记者 孙文 摄）





