查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 特别报道 ·图文：网络安全科学家获奖百万元 ·图文：2016年网络安全优秀人才 ·图文：用可信计算为网络构建主动免疫 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：网络安全科学家获奖百万元 · 图文：2016年网络安全优秀人 · 图文：用可信计算为网络构建主动 6 特别报道 2016.9.20 星期二 我国首次重奖网络安全先进典型 图文：网络安全科学家获奖百万元 湖北日报讯 图为：部分获奖者接受媒体集体采访。左二开始，依次为：范渊、王小云、沈昌祥、刘建伟、陈兴蜀。（记者 孙文 摄）



（记者李墨、通讯员林祺、高鹏）昨日，国家网络安全先进典型表彰仪式在武汉国际博览中心举行，19名网络安全杰出人才、优秀人才及优秀教师受到表彰。“网络安全杰出人才”、中国工程院院士沈昌祥获奖 100万元。

这是我国首次对网络信息安全人才进行表彰。今年，在中央网信办、教育部的指导下，中国互联网发展基金会网络安全专项基金举行了“网络安全人才奖”、“网络安全优秀教师奖”等评选活动。评选经过中央有关部门和院士推荐，组织专家评审并进行公示，最终评选出网络安全杰出人才1名、优秀人才10名、优秀教师8名。

中央网信办网络安全协调局局长赵泽良说，网络安全的竞争归根到底是人才的竞争，对先进典型表彰，是要通过网络安全宣传周的平台，建设一个爱护网络人才、培养网络人才的良好格局。

据悉，除杰出人才外，中国互联网发展基金会网络安全专项基金还将给予优秀人才每人 50万元、优秀教师每人20万元奖励。





