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图文：用可信计算为网络构建主动
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特别报道
2016.9.20 星期二
我国首次重奖网络安全先进典型
图文：网络安全科学家获奖百万元
湖北日报讯 图为：部分获奖者接受媒体集体采访。左二开始，依次为：范渊、王小云、沈昌祥、刘建伟、陈兴蜀。（记者 孙文 摄）
（记者李墨、通讯员林祺、高鹏）昨日，国家网络安全先进典型表彰仪式在武汉国际博览中心举行，19名网络安全杰出人才、优秀人才及优秀教师受到表彰。“网络安全杰出人才”、中国工程院院士沈昌祥获奖 100万元。
这是我国首次对网络信息安全人才进行表彰。今年，在中央网信办、教育部的指导下，中国互联网发展基金会网络安全专项基金举行了“网络安全人才奖”、“网络安全优秀教师奖”等评选活动。评选经过中央有关部门和院士推荐，组织专家评审并进行公示，最终评选出网络安全杰出人才1名、优秀人才10名、优秀教师8名。
中央网信办网络安全协调局局长赵泽良说，网络安全的竞争归根到底是人才的竞争，对先进典型表彰，是要通过网络安全宣传周的平台，建设一个爱护网络人才、培养网络人才的良好格局。
据悉，除杰出人才外，中国互联网发展基金会网络安全专项基金还将给予优秀人才每人 50万元、优秀教师每人20万元奖励。