武汉亿元招募全球网络安全顶尖人才网购咋付钱？刷脸！图文：组织攻防大赛让黑客成为正义之才图文：专业“抓虫”协助提升物联网安全您的个人网络信息受国家法律保护保护用户信息安全通信运营商各有妙招
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第5版 特别报道
·武汉亿元招募全球网络安全顶尖人才
·网购咋付钱？刷脸！
·图文：组织攻防大赛让黑客成为正义之才
·图文：专业“抓虫”协助提升物联网安全
·您的个人网络信息受国家法律保护
·保护用户信息安全通信运营商各有妙招
湖北日报电子版
----  
 
5 特别报道 2016.9.20 星期二
保护用户信息安全通信运营商各有妙招
    湖北日报讯 （记者刘天纵）昨日，第三届国家网络安全宣传周在武汉开幕。在同期开展的网络安全博览会上，与老百姓朝夕相处的通信运营商，为了用户通信安全也是蛮拼的。
    在中国联通展台，公司推出了全国独家防欺诈提醒公益服务，即联通手机用户无需订购、完全免费，中国联通监测中心发现诈骗行为后，会主动通过短信、电话方式提醒用户。该项业务于今年5月初在北京、上海、广东、浙江、河南5省市试点，为用户挽回潜在经济损失超过1.5亿元。据展台工作人员透露，湖北用户会很快享受到此项业务。“改号诈骗电话”让人头疼不已。中国移动展台工作人员介绍，该公司将在湖北开展“主叫（拨出电话）白名单”稽核检查，按照“国际拦截、网间联动+封堵、网内严打”的原则，对违规改号行为予以重拳打击。
    DDOS攻击是当前互联网最主要的安全威胁之一。DDOS攻击是瞬间大量访问请求涌向某个服务器或某几个服务器，超过服务器承受的范围，使服务器和网络瘫痪。攻击目标主要集中在电子商务、在线金融、游戏娱乐等领域。
    针对此问题，中国电信推出运营商级网络安全产品“云堤”，当DDOS攻击如洪水猛兽般进攻服务器时，“云堤”能够为客户提供攻击实时监控，并具备承受单次超过400G的攻击能力，属于全球顶尖网络抗压能力。


   
　