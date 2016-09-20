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特别报道
2016.9.20 星期二
黑客在做出各种恶行之前，他们或许只是狂热的电脑爱好者
图文：组织攻防大赛让黑客成为正义之才
湖北日报讯 图为：绿盟科技展馆内的网络安全产品展示。（记者 孙文 摄）
记者 李源
谈及黑客，大多数人马上会联想到网络钓鱼、针对性攻击、手机木马、入侵式劫持等恶意行为。事实上，做出让人深恶痛绝的行为之前，这些黑客或许只是计算机专业的学生或者电脑爱好者。如何引导这部分人正确运用能力和智慧，参展企业也在开动脑筋。
成立于2000年的绿盟科技，有着多年的网络安全攻防研究经验，在检测防御、安全评估、远程运维服务等多个领域，为政府、电信运营商、金融、能源、互联网等行业用户提供完善的解决方案。“正在播放的演示片段，是上周在云南开展的绿盟网络攻防大赛。”昨日，绿盟科技展台，华中区负责人张敬民指着大屏幕告诉记者。屏幕上展示的是一幅世界地图，数十个定位点正在高频收发五颜六色的光线。而这些光线，就是参赛选手进行网络攻击和防护的直观展示。
攻防大赛的意义体现在哪里？
网络空间的竞争，归根结底是人才竞争。随着信息化的快速发展，网络安全问题更加突出，对网络安全人才建设不断提出新的要求。总体上看，我国网络安全人才还存在数量缺口较大、能力素质不高、结构不尽合理等问题，与维护国家网络安全、建设网络强国的要求有一定距离。
张敬民说，搭建“网络攻防平台”，通过组织赛事，吸引全国各地的专业人才和爱好者加入其中。比赛时，组委会在全世界范围内指定目标服务器，参赛者分为进攻和防守两方进行实战演练。如果网站被攻陷，意味着存在漏洞，需要加以防护；反之，则说明防御手段高超，技术值得借鉴。你攻我防的过程，为绿盟科技创新网络安防手段提供了借鉴，这一平台也成了网络安全人才的孵化器。一些优秀的参赛者或立志学习网络安全相关专业，或直接入职绿盟科技成为研发人员。
市民杨溪参观完绿盟科技的展台后感慨道：高手在民间。用比赛的方式将他们召集起来，既有助于将集体智慧转化为维护国家网络安全的强大力量，还能避免一些潜在的网络安全人才因为缺乏引导而误入歧途，可谓一举两得。