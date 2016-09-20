查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第5版 特别报道
·武汉亿元招募全球网络安全顶尖人才
·网购咋付钱？刷脸！
·图文：组织攻防大赛让黑客成为正义之才
·图文：专业“抓虫”协助提升物联网安全
·您的个人网络信息受国家法律保护
·保护用户信息安全通信运营商各有妙招
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第14版 : 体育
第16版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 特别报道
第5版 : 特别报道
第6版 : 特别报道
第7版 : 时事
第8版 : 专题
第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴
·
武汉亿元招募全球网络安全顶尖人
·
网购咋付钱？刷脸！
·
图文：组织攻防大赛让黑客成为正
·
图文：专业“抓虫”协助提升物联
·
您的个人网络信息受国家法律保护
·
保护用户信息安全通信运营商各有
5
特别报道
2016.9.20 星期二
生物识别技术成支付新潮
网购咋付钱？刷脸！
湖北日报讯 记者 李墨
过去，人们购物用现金付钱；后来，变成用信用卡；现在，付款直接刷手机。
而未来呢，啥都不用掏，直接刷脸——昨日，蚂蚁金服的一套刷脸支付系统，成为本届国家网络安全周上最热门的高科技体验之一。
一名观众将信将疑地对着手机摄像头，在步骤引导下点点头、眨眨眼，验证“活体面部信息”。当系统识别出用户的人脸特征与身份证等合法证件完全一致时，就能完成支付。
中国大数据智能算法权威专家、蚂蚁金服集团副总裁陆杰讯介绍，这种人脸验证生物识别技术，本质是利用用户本人的生理特征要素进行身份验证，背后以人脸比对算法为支撑，加上交互式人脸活体采集技术和图像脱敏技术，确保其可靠性，在购物后的支付认证阶段有望通过“刷脸”取代传统密码。
据统计，过去一年多时间，已经有6000多万用户使用过人脸识别，人脸活体检测防攻击和人脸比对两方面的准确率，均在95%以上，系统每分钟能同时满足1万人以上的身份验证需求。
去年3月，在德国汉诺威IT博览会开幕式上，马云演示蚂蚁金服的Smile to Pay扫脸支付技术，当场“刷”自己的脸给嘉宾买了一套邮票，成为开幕式亮点，瞬间在网上刷屏。支付宝9.0版本也上线了人脸识别的功能，用户在登录、实名认证、找回密码、商家审核、支付风险校验等多个场景都能刷脸。
今年6月，蚂蚁金服研发出人工智能生物识别机器人“蚂可”，作为全球首创人脸+眼纹双因子认证技术，“蚂可”准确率高达99.5%，远超肉眼识别97%的准确率。即使是长相很像的双胞胎，也能分辨出来。
陆杰讯说，每天有上亿笔交易在支付宝平台上产生。传统身份验证方法主要是输入密码，而“偷不走”的用户生物特征很可能将取代密码，成为主流的身份验证方式，很多需要用户亲身到场办理的业务，也有可能只需要在电脑或手机前“刷个脸”，即可快速验明“真身”，不必再寻找网点，耗时排队。