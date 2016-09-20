查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 特别报道 ·武汉亿元招募全球网络安全顶尖人才 ·网购咋付钱？刷脸！ ·图文：组织攻防大赛让黑客成为正义之才 ·图文：专业“抓虫”协助提升物联网安全 ·您的个人网络信息受国家法律保护 ·保护用户信息安全通信运营商各有妙招 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 武汉亿元招募全球网络安全顶尖人 · 网购咋付钱？刷脸！ · 图文：组织攻防大赛让黑客成为正 · 图文：专业“抓虫”协助提升物联 · 您的个人网络信息受国家法律保护 · 保护用户信息安全通信运营商各有 5 特别报道 2016.9.20 星期二 打造国家网络安全人才和创新高地 武汉亿元招募全球网络安全顶尖人才 湖北日报讯 记者 成熔兴



网络安全关键在人才，而武汉的最大机遇就在人才。昨日，“人才”二字成为国家网络安全周开幕首日的最火关键词。

上午，武汉市政府、奇虎360公司与武汉大学签署三方战略合作协议，共建国家网络安全研究院，打造国际一流的网络安全研究机构。下午，在网络安全技术高峰论坛上，武汉市相关负责人诚邀各界共建“国家网络安全人才与创新基地”。该市以最高1亿元资金资助，向全球招募网络安全顶尖人才和团队，共同打造“中国网络安全谷”。



网络安全竞争就是人才竞争

昨日，中国工程院院士、清华大学教授吴建平表示，加强网络空间基础研究和掌握核心技术，是解决网络空间安全的关键。因此，网络空间安全的竞争实际上就是高层次人才的竞争。不过，网络空间安全这一学科与计算机、通信、软件、数学、自动化等多个学科存在交集，又涉及到物理、生物和法律等学科，“需要极强的学科间协作能力，因此人才培养的难度极大。”

目前，全球已有约60所大学设有网络空间安全硕士专业。在我国，到2013年有96所高校设置了相关本科专业。但从目前情况来看，各层次人才仍十分短缺，尽管有一部分“黑客”和专门从事攻防研究的专业型人才，“但真正的系统性、原创型高层次人才仍然奇缺。”

而这一领域的人才积累，正是武汉的优势所在。

武汉市网信办相关负责人介绍，目前该市已有武汉大学、华中科技大学、中国地质大学（武汉）、海军工程大学、湖北大学、武汉科技大学、湖北警官学院、湖北工业大学等十多所高校建立了信息安全本科专业，据不完全统计，每年培养的各类网安人才达千余人。

这其中，武汉大学和华中科技大学堪称全国“领头羊”。2001年，武汉大学在全国首开信息安全本科专业，并形成从学士、硕士、博士到博士后的完整人才培养体系，目前，该校信息安全专业在全国大学专业排行榜上位列第一。

华中科技大学2002年成立信息安全专业，该校信息安全实验室取得多项“全国第一”，还成功孵化出天喻信息、思为同飞、达梦和华工安鼎等信息安全相关领军企业。



武汉各种“最优”打造“网络安全谷”

在原有科教与人才优势的基础上，如何更进一步吸引全球顶尖人才和企业来武汉集聚？

昨日，武汉市相关负责人表示，该市拟在武汉临空港经济技术开发区（东西湖区），拿出最好的地块、最美的风景，规划20平方公里为“国家网络安全人才与创新基地”，建设“中国网络安全谷”，形成一流网络安全学院加一流网络安全产业的“创谷”模式。

该负责人表示，网络安全学院将创新办学模式，采取中央、地方和高校多方共建的方法，实行理事会领导下的院长负责制。理事会是学院的最高决策机构，按照国家网络安全战略和学院章程对学院的人财物和重大事项作出决策，报中央网信办确定。

在吸引人才方面，该市将采取改革创新的办法来遴选师资：给予引进人才高出其他院系水平至少一倍以上的薪酬待遇、高出标准水平一倍以上科研项目启动经费；将网络安全人才纳入武汉“城市合伙人”计划；对引进的国内外顶尖人才，给予每人一次性200万元奖励补贴；对引进的拥有关键技术和成果、能带来重大经济效益和社会效益的顶尖人才及团队，实行“一事一议”，最高可给予1亿元资金资助。

学院还将招收培养一批优秀学生，采取多元化招生模式和校企协同人才培养模式。设立高额奖学金，各类奖学金水平高于普通奖学金一倍以上，吸引优秀考生或对网络安全技术有特别兴趣的学生报考；从国内设置网络安全一级学科的大学、海外留学本科生和网络安全攻防大赛尖子选手中，“掐尖”招募硕士及以上研究生；开办网络安全少年班，对“偏才”“怪才”等特殊人才设置单独招生条件。

此外，武汉市还将为学院提供全球最好的信息基础设施，建立大数据、云计算为核心的智慧服务平台，为网络安全研发和应用量身定制超算中心、数据中心及冷数据存储中心，实现“万兆光纤进谷、千兆光纤进楼宇、百兆宽带到终端”以及WIFI全覆盖。





