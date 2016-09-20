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4 特别报道 2016.9.20 星期二
郧阳旱区打井人
    湖北日报讯 记者 饶扬灿 通讯员 姬廷顺 陈静

　　“哒哒哒……”的刺耳声中，王启军举着风镐朝井底努力钻探，看到板结的石堆有所松动，他用手捡起一两个石块放进吊篮，然后用铁镐狠狠地挖下去。
    这是王启军在十堰市郧阳区叶大乡九年一贯制学校打井的第十天。18日虽然是星期日，但他和搭档雷勉军还是早上7时就开始了一天的工作。“挖了一个多星期，4米深都不到，换个土质松软的地方，都可以挖几口井了。”在井沿上用提升机吊杂料的雷勉军，用手指了指井口直径仅1.5米的井下，只见一块重约2吨的巨石占了井底近六成的面积。“娃子们没得水用，我们得赶紧将井打好，可恨的是井底石头太多太硬。”雷勉军说，打井不能搞爆破，又不能搞人海战术，只能这样一天几十厘米的往下掘进，碰到这个大石头，可能几天都解决不了，“这石头太坚硬，风镐钻不动，只能打膨胀剂将其胀开。”
    校长谭化玺说，由于附近的朝阳水库见底，乡里的水厂没了水源，每天靠政府从堵河水库里抽水后送到学校。“我在学校工作29年了，还是首次碰到连吃的水都要靠送。”为缓解600余名师生用水困难，谭化玺决定在校园里打一口水井。为赶进度，打井师傅没有休息一天。
    上午10时许，王启军将一块一百多公斤的石块固定在吊绳上，雷勉军喊道：“你先上来，我将大石头拉起再下去。”
    沿着固定好的水泥井壁，52岁的王启军敏捷地抓住绳索爬了上来，汗水和泥浆将他浸染得像个泥人。“得抓紧，争取早点让娃们用上井水。”两人一起将大石块吊起来，王启军又快速下到井中工作。
    据乡党委书记段强介绍，入夏以来，全乡52个自然村共有1万多人缺水，3126头牲畜饮水困难，农作物受旱面积达4500亩，近一半绝收。目前，除用水车送水外，乡政府还组织干部到深山沟岔里找水，十几口水井已完工。“水库见底，河溪断流，这么旱的年份我从未遇到过。”新潮村90岁的江国政老人说，“今年的秋收受影响已经无可避免，但政府刚在村里建好了一口水井，帮人畜解决了饮水之困，我们有信心战胜干旱这个‘绊脚石’。”


   
　