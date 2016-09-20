查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 特别报道 ·现场 考场 赛场 ·图文：改种瓜蒌 ·罗田打响五大攻坚战 ·广告 ·宜昌力推重建选址部门联审制度 ·嘉鱼速生菜长成“摇钱树” ·郧阳旱区打井人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 现场 考场 赛场 · 图文：改种瓜蒌 · 罗田打响五大攻坚战 · 广告 · 宜昌力推重建选址部门联审制度 · 嘉鱼速生菜长成“摇钱树” · 郧阳旱区打井人 4 特别报道 2016.9.20 星期二 一个月成熟 灾后种三茬 嘉鱼速生菜长成“摇钱树” 湖北日报讯 （记者江萌、通讯员刘子川、张京炜）17日，嘉鱼县簰洲湾镇田友蔬菜种植专业合作社负责人胡国雄在大棚里给速生菜灌水，查看生长情况。今年洪灾过后，速生菜价格是往年3倍，嘉鱼县清理受灾菜地，抢种速生菜2万多亩，预计今秋可收入1亿多元。

嘉鱼是我国蔬菜生产供应基地之一。今夏，全县连遭暴雨袭击，农作物受灾面积29.6万亩，种植业直接经济损失5.2亿元。胡国雄说，由于受灾严重，蔬菜青黄不接，菜价直线上升。以小白菜为例，去年菜贩到田头的收购价为每斤1元，现在涨至3元。而在武汉超市，记者看到小白菜的零售价已升至4元以上。

为减少受灾损失，嘉鱼农民不等不靠，将绝收的农田换种速生菜，趁价格走俏抢占市场。在田友蔬菜基地，农民们打穴盘、播种子、浇水、覆土，忙得不亦乐乎。

胡国雄介绍，之前蔬菜基地种有冬瓜、苦瓜、杭椒、瓠子等，每亩可年赚5000元。现在一半以上农田因绝收“打了水漂”，只得从7月底起补种油麦菜、空心菜、小白菜等速生菜。速生菜一个月即可成熟上市，按现在天气状况，到10月可种三茬速生菜。按每亩速生菜收入2000元算，种三茬可收入6000元，挽回部分洪灾损失。





