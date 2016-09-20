查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 特别报道 ·现场 考场 赛场 ·图文：改种瓜蒌 ·罗田打响五大攻坚战 ·广告 ·宜昌力推重建选址部门联审制度 ·嘉鱼速生菜长成“摇钱树” ·郧阳旱区打井人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 现场 考场 赛场 · 图文：改种瓜蒌 · 罗田打响五大攻坚战 · 广告 · 宜昌力推重建选址部门联审制度 · 嘉鱼速生菜长成“摇钱树” · 郧阳旱区打井人 4 特别报道 2016.9.20 星期二 与防灾减灾相结合 宜昌力推重建选址部门联审制度 湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员刘球）倒房重建，如何建起安居工程？宜昌市把救灾与防灾减灾工作结合起来，全面推行重建选址部门联审制度。截至目前，该市已有2056户因灾倒房户开工重建，开工率达90.6%。

该市按照“先分散、后集中、以集中为主、以分散为辅”的原则指导重建户规划选址，同时，规划、国土、水利、住建、民政等相关部门对重建选址进行专项洪涝灾害和地质灾害危险性评估，确保选址既有利于防灾避灾，又有利于发展生产和方便生活，从根本上提高群众防灾避灾能力。

宜昌还把倒房重建贫困户纳入易地扶贫搬迁范围，对因灾倒房重建户中的贫困户，符合易地扶贫搬迁条件的，纳入年度计划实施易地扶贫搬迁。倒房重建对象中因灾返贫、因灾致贫的，积极落实扶贫帮扶相关政策，纳入年度易地扶贫搬迁计划。扶贫部门认定且符合易地扶贫搬迁条件的，由各地扶贫部门会同易地扶贫搬迁工作领导小组办公室，将重建对象纳入年度易地扶贫搬迁计划。

恢复重建期间，宜昌市民政部门对倒房重建户，给予过渡期生活救助。过渡期结束后，对因灾返贫的及时给予临时救助，将符合条件的及时纳入低保救助，对冬春生活困难的落实冬春生活救助。





