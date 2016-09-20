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 第4版 特别报道
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湖北日报电子版
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4 特别报道 2016.9.20 星期二
紧盯灾后重建精准脱贫
罗田打响五大攻坚战
    湖北日报讯 （记者星星、通讯员张朝珍、刘世民、李欢）钢材铁块撞击的“银铃曲”，大型机械高速运转的“重低音”，党员干部鼓劲加油的“吆喝腔”，共同演奏出一曲催人奋进的“交响乐”。这是18日上午记者在罗田县凤山镇上石源河村看到的情景。“所有水毁项目已在8月底完工，现在进行的是工程提档升级。石源河两岸11.5公里道路拓宽工程国庆前将全部完工。”村支书王小光介绍，累计投资超过2000万元，经过70多天的施工，河堤加固了、道路拓宽了、安置房建起来了。“小村美起来了，游客多起来了。”
    18日，该县召开县乡村三级“千人大会”，吹响灾后重建精准脱贫“五大攻坚战”集结号——
    消灭贫困户土坯房攻坚战。累计筹措6000万元项目资金，力争在明年10月前，让1618户倒房户全部迁入新居。目前，融资8.3亿元的易地搬迁项目紧锣密鼓地开展。“每个搬迁点遵循科学规律选址的基础上，还要加强土地流转、技术培训等工作，确保贫困户搬得走、稳得住、能致富。”县委书记汪柏坤强调。
    农村公路提档升级攻坚战。对垮岸、掏空、冲毁的农村公路全面提档升级，比如，路面宽度由原来的3.5米统一扩宽到7米。1.8亿元的真金白银投入到全县413个村700多公里的通村主干路建设上，确保明年5月20日前全部完工。
    农田水利基本建设攻坚战。分别投资5亿元和1亿元的义水河、新昌河流域综合整治项目全面启动，对63个贫困村安全饮水项目、21座出险水库除险加固项目、3224处“五小”水利工程重建项目，确保明年汛期到来前全面完成。
    美丽乡村建设攻坚战。按照“建强一个支部、引进一个老板、流转一片土地、培育一个产业、建成一个景区、致富一方百姓”的“六个一”模式，加快推进50个市级示范村、20个市级精品村的美丽乡村示范点创建。
    基层党建攻坚战。真学真做推进“两学一做”学习教育，全面增强基层党组织战斗力。


   
　