查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 特别报道 ·现场 考场 赛场 ·图文：改种瓜蒌 ·罗田打响五大攻坚战 ·广告 ·宜昌力推重建选址部门联审制度 ·嘉鱼速生菜长成“摇钱树” ·郧阳旱区打井人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 现场 考场 赛场 · 图文：改种瓜蒌 · 罗田打响五大攻坚战 · 广告 · 宜昌力推重建选址部门联审制度 · 嘉鱼速生菜长成“摇钱树” · 郧阳旱区打井人 4 特别报道 2016.9.20 星期二 图文：改种瓜蒌 湖北日报讯 8日，鄂州市长港镇高沟村农户在修剪瓜蒌枝蔓。高沟村今年流转土地300多亩，洪灾过后，村民们智调农业结构，种植药食兼用的瓜蒌，上市后亩产将增收6000多元。

（记者 张鸿视界网 叶雁翅 王奕晨 摄）





