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 第4版 特别报道
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湖北日报电子版
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4 特别报道 2016.9.20 星期二
图文：改种瓜蒌
    湖北日报讯 8日，鄂州市长港镇高沟村农户在修剪瓜蒌枝蔓。高沟村今年流转土地300多亩，洪灾过后，村民们智调农业结构，种植药食兼用的瓜蒌，上市后亩产将增收6000多元。
    （记者 张鸿视界网 叶雁翅 王奕晨 摄）


   
　