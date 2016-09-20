查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 特别报道 ·现场 考场 赛场 ·图文：改种瓜蒌 ·罗田打响五大攻坚战 ·广告 ·宜昌力推重建选址部门联审制度 ·嘉鱼速生菜长成“摇钱树” ·郧阳旱区打井人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 现场 考场 赛场 · 图文：改种瓜蒌 · 罗田打响五大攻坚战 · 广告 · 宜昌力推重建选址部门联审制度 · 嘉鱼速生菜长成“摇钱树” · 郧阳旱区打井人 4 特别报道 2016.9.20 星期二 现场 考场 赛场 ——孝感609个救灾工作队“期中考”走笔 湖北日报讯 记者 梁晓莹 通讯员 乐华章 聂慧



7月27日起，孝感市从市、县（市、区）直单位抽派2500多名机关干部，组成609个工作队，赴全市609个连片受灾严重村开展对口帮扶。

一个半月过去了，609个工作队“期中考”成绩单出炉：市县两级工作队已投资1.6亿元，办实事2700多件，分别占计划的72.7%和76.4%，抗灾保发展取得阶段性成效。



扎根一线 现场解题



7月27日“接令”后，609个工作队一个猛子扎了下去，听民意，解民忧，对口帮扶到村民心坎上。“不仅农田全部被淹，而且村级公路大部分被严重损坏，特别是校车不能通行，马上生产自救，大型机械也不能走。”当日，在汉川市南河乡，周湖村村支书金贵祥告诉孝感市交通局工作队。

工作队立即筹资20多万元，帮助翻修村里水毁道路。他们组织人力将原有路基全部铲除，重新铺沙石料，再调用大型机械压实地基，新公路比老路还宽30厘米，达到3米至3.5米宽。“我家孙子坐校车上学，更安全了。”8月中旬，新路修好，周湖村村民何楚和欣慰极了。

扎根一线，深调细研，现场解题。孝感市县两级工作队进村后，将抗灾救灾、灾后重建、疏通群众心脉结合起来，为各村量身定制对口帮扶工作方案。市委宣传部工作队在帮扶云梦县官渡村时，将方案细化到每周，现已投入33.5万元，完成3公里村级道路的清淤清扫消毒，修复10处水毁工程，帮扶了232户困难村民、翻耕抢种了700亩耕地，并修复倒塌房屋4间。大悟县直38个工作队在河口镇、东新乡等4个乡镇进行改种现场示范，完成“早翻秋”430亩，改种补种红薯1.2万亩、秋玉米2000余亩以及1000多亩蔬菜。

目前，609个工作队已及时为受灾群众发放种子10万公斤、农药化肥500吨，改种补种农作物18万多亩，整修鱼池1.1万亩，有10多万亩鱼池已经恢复生产，生猪补栏20多万头。



实践考场 特色作答



“这段时间是养殖黄金期。按照黄鳝的体重、规格，加大饲料投放密度，争取在元旦能上市。”12日，孝昌县水产局产业股股长陈军乔来到丰山镇官塘村，指导嘉之路黄鳝养殖专业合作社理事长魏亚奎开展复产。

7月一场暴雨，魏亚奎的1100口网箱半数被冲毁。该县水产局工作组利用专长，帮助他修补网箱、联系黄鳝苗。7月底，已重新投放2700公斤鳝苗。

如何将损失降到最低？如何最大限度提升产量和效益？瞄准孝感市委、市政府提出的“抗灾保发展”目标，609个工作队将抗灾救灾作为“两学一做”学习教育的重要考场，纷纷使出“自选动作”运笔答题。

该市物价局在帮扶时，结合自身市场价格监测、农产品成本调查业务职能，组成工作专班，走访调查了汉川市先锋、业集、同兴3个村，完成成本调查分析和改种收益预测，帮扶农户科学抢季节补种各类作物以减少损失。市质监局针对对口帮扶村抛施化肥较多但产量不高的情况，专门邀请市农科院高级农艺师王记安现场指导受灾水稻田农作物复种技术。



作风赛场 群众亮分



防汛抗洪期间，工作队队员们深入各村塘堰、堤坝等阶段，协助开展隐患排查和人员转移工作。其中，驻孝南区、临空区、汉川市垌冢镇、应城市义和镇和陈河镇的214个工作队共发现并协助处理险情30多处，协助转移受洪水围困群众100多人。

灾后重建期间，作风赛场延伸到田头、车间。成果怎样？请看群众亮分。

应城义和镇柴咀村的张丽娟今年考上了湖北工业大学。可是，她家有常年吃药的75岁奶奶，父母操持的几亩地在洪水中绝收。市国税局工作队负责人寇勇马上在朋友圈和单位发起爱心捐款。短短两天，就将7060元爱心款分发到张丽娟等6个受灾户孩子手中。开学前，张丽娟的奶奶握着寇勇的手一再感谢：“多亏了寇同志，这真是帮到我们心坎上了！”

在孝昌王店镇十里村，重点贫困户李季华的土坯房在暴雨中倒塌，县公路局驻村扶贫工作队了解情况后，筹资帮她重建新房。“工作队的同志，个个好样的！”看着房屋重建现场每天都有新变化，老人万分感激。

在孝南区东山头工业园西区，区科技局工作组深入湖北高牌木业有限公司车间，协助抽干积水，并指导员工将板子拆开晾晒，“非常感谢他们，帮了大忙。”公司行政主管汤枚枚说，公司目前已正常生产。

截至目前，孝感市609个工作队共走访农户20多万户（次），慰问困难群众1.2万多人，共送去600多万元的慰问金和急需物资。这些及时的帮扶，让灾区群众纷纷点赞。





