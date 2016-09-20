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“油老板”秸秆里淘金
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硒产业总部缘何花落荆门
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打通服务社区“最后一公里”
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特别报道
2016.9.20 星期二
硒产业总部缘何花落荆门
湖北日报讯 记者 杨富春 通讯员 姜武峰 查甫本
10日，荆门市与南方黑芝麻集团母公司——广西黑五类食品集团签订投资协议，该集团投资20亿元，在荆门建设硒食品产业总部基地，配套建设原料种植基地，发展富硒健康食品全产业链。
作为知名的食品类上市公司，南方黑芝麻集团缘何将富硒板块总部最终放在荆门？
“中国农谷”盯上行业龙头
中国农谷荆门，一直尴尬于没有旗舰型食品类领军企业来提升粮油产品附加值。“功课没少做，先是调研本地粮油加工企业，拜访科研院所，编制食品产业链招商地图，梳理重点企业，瞄准中国500强和上市公司。”荆门市粮食局长周美元说，调研后，将富硒食品产业作为突破口，建立包括富硒大米、富硒豆制品、富硒果蔬等项目库。
去年5月，广西举行“鄂桂粮油产销对接会”，参会的周美元带着京和米业老板何平高，前往南方黑芝麻集团寻求合作。“集团全国布局已结束。”一见面，南方黑芝麻集团投资部投资专员陈新宇就婉拒了荆门客人的请求。
眼看大门关闭，局面冷场，周美元转移话题，谈起荆门富硒土壤，并带来一家企业产品。陈新宇眼睛一亮，拿起小包装仔细端详，疑惑地问：“一般商品大米检测指标仅6项，你这有9项，指标属实吗?”
见陈新宇对富硒产品感兴趣，周美元顺势邀请该公司到荆门考察。之后，南方黑芝麻集团董事长韦清文借出差之际，顺便到京山京和米业考察。
谁曾想，这一考察，反而引出一些麻烦。
合作之路一波三折
考察后，南方黑芝麻集团提出，出资5100万元，控股京和米业。
消息传开，京山粮油加工企业炸了锅。一封封检举信飞往南方黑芝麻集团，内容五花八门：“荆门不是富硒地区”“京和米业都快倒闭了”……
此前很积极的京和米业也打起退堂鼓，“企业一年有上千万利润，过得挺滋润，有必要被别人控股么?”
南方黑芝麻集团也很困惑：当地企业这么抵触，还能去投资?
周美元上门同何平高促膝谈心，仔细解释资本市场的好处。何平高担心的股权等疑团被解答后，决定合作。
周美元陪何平高赶赴广西，草签协议。南方黑芝麻集团聘请两个专业团队，赴荆门调查硒资源分布情况和京和米业财务状况。
随后，南方黑芝麻集团再派第三方产品设计公司赴荆门调研，形成报告称：荆门是重化工城市，硒品牌不强，投资硒产品有风险。
越挫越勇的荆门市粮食局，找到荆门化工产业环评报告，以及荆门生态立市的决议，并筛选出18家硒产品企业供对方选择，把南方黑芝麻集团顾虑一一打消。
今年正月十三，韦清文来到荆门，双方签署战略合作协议。
全面提升合作层次
好不容易引来了龙头，能否全面提升合作领域与范围？周美元在琢磨。
经过沟通，周美元弄清了南方黑芝麻集团一项重要发展目标：今后五年，80%的精力发展富硒全产业链。
能否将其富硒产业总部引到荆门？听完情况介绍后，荆门市委书记别必雄当即表示全力支持南方黑芝麻集团在荆门发展。
荆门的意见迅速反馈到广西，韦清文在董事会上说，荆门如此支持，我们要全力以赴做好硒产业总部基地建设。
今年4月，荆门将南方黑芝麻集团董事一一请来，实地考察。
“蜜月”似很甜蜜，可随后3个月，这份“婚约”又陷入徘徊。
“每次拜访，接待热情，但就是不谈项目。后来才知道，广西巴马也在做硒产业，他们希望项目留在本地。”周美元说。
上月26日，南方黑芝麻集团董事会经过6个小时激烈辩论，最终表决，将富硒产业总部基地选定荆门。