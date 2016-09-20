查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·汉阳打造国内一流“健康谷” ·工地上的“微创新” ·“三合”扶贫开新路 ·图文：依靠科技振兴企业 ·“油老板”秸秆里淘金 ·硒产业总部缘何花落荆门 ·打通服务社区“最后一公里” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 汉阳打造国内一流“健康谷” · 工地上的“微创新” · “三合”扶贫开新路 · 图文：依靠科技振兴企业 · “油老板”秸秆里淘金 · 硒产业总部缘何花落荆门 · 打通服务社区“最后一公里” 3 特别报道 2016.9.20 星期二 “油老板”秸秆里淘金 湖北日报讯 记者 吴擒虎 通讯员 姚红 陈永红



16日，记者走访枝江七星台镇，听到一个化工企业老板转型“收秸秆”的故事。

李艳山，原是化工企业欣欣环宇生物科技公司老板，生产经营柴油。去年3月，当地政府要求欣欣环宇搬到远离城区的白洋工业园。

此时，效益不断下滑的欣欣环宇正苦寻出路。一个偶然机会，李艳山得知枝江城区企业将禁止燃煤。“不烧煤，烧啥？天然气，还有——生物质能源！”李艳山眼前一亮，赶紧到外地考察生物质能源。

去年底，李艳山成立泓楚颐再生资源利用有限公司，做起“收秸秆”的行当。

来到公司车间，设备正全速运转，秸秆经粉碎、烘干、筛选、治粒、冷却，最后产出一条条香烟状的生物质燃料。

李艳山拿起一条介绍：“这种燃料，不产生煤渣和有害气体，在锅炉中只需10分钟就能形成10兆帕的蒸汽压力，比煤快半个小时；产生一吨蒸汽，比烧天然气节约近120元。”

今年4月开工以来，李艳山的公司已和枝江6家企业形成稳定供货关系，满负荷生产，仍供不应求。

效益咋样？李艳山的回答显得有些无奈：“厂前车水马龙，厂里热火朝天，兜里入账太少”。

秸秆不好收。农村在家的多是老人，骑农用车送秸秆，公司每吨需补贴200元，成本高；若由公司统一派车收，操作难度又太大。

利润太薄。3吨原料能生产1吨生物质燃料，其中给农民的补偿、工钱、运费等成本总计850元，产品卖900元。相当于“吃完”一农用车秸秆，只赚50元。企业生产了4个月，纯利润仅16万元。

企业有难，政府来帮。

枝江农业局副局长蒋本喜介绍，枝江财政投入240多万元，按每吨40元的标准，补助秸秆综合利用企业。同时，在产业项目上，枝江争取纳入国家农业生产全程社会化服务试点县，已申报秸秆综合利用项目700万元。

减少泓楚颐公司收集成本，七星台镇在每个村建设了秸秆集中收储点。七星台镇董家湾村出台奖励政策，村民每给企业送一吨秸秆，村里就给村民补贴100元。





