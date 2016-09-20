查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·汉阳打造国内一流“健康谷” ·工地上的“微创新” ·“三合”扶贫开新路 ·图文：依靠科技振兴企业 ·“油老板”秸秆里淘金 ·硒产业总部缘何花落荆门 ·打通服务社区“最后一公里” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 汉阳打造国内一流“健康谷” · 工地上的“微创新” · “三合”扶贫开新路 · 图文：依靠科技振兴企业 · “油老板”秸秆里淘金 · 硒产业总部缘何花落荆门 · 打通服务社区“最后一公里” 3 特别报道 2016.9.20 星期二 图文：依靠科技振兴企业 湖北日报讯 8日，湖北威能达传动有限公司一生产车间，技术人员正在检测锥齿轮等产品质量。近几年，他们依靠科技振兴企业，产品已进入铁路工程机械、石油机械、船舶及矿上机械等多项国家重点项目，部分产品出口国外。今年前8个月，产值同比增长22%。

（视界网 安富斌 摄）





