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·工地上的“微创新”
·“三合”扶贫开新路
·图文：依靠科技振兴企业
·“油老板”秸秆里淘金
·硒产业总部缘何花落荆门
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汉阳打造国内一流“健康谷”
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图文：依靠科技振兴企业
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“油老板”秸秆里淘金
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硒产业总部缘何花落荆门
·
打通服务社区“最后一公里”
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特别报道
2016.9.20 星期二
图文：依靠科技振兴企业
湖北日报讯 8日，湖北威能达传动有限公司一生产车间，技术人员正在检测锥齿轮等产品质量。近几年，他们依靠科技振兴企业，产品已进入铁路工程机械、石油机械、船舶及矿上机械等多项国家重点项目，部分产品出口国外。今年前8个月，产值同比增长22%。
（视界网 安富斌 摄）