查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·汉阳打造国内一流“健康谷” ·工地上的“微创新” ·“三合”扶贫开新路 ·图文：依靠科技振兴企业 ·“油老板”秸秆里淘金 ·硒产业总部缘何花落荆门 ·打通服务社区“最后一公里” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 汉阳打造国内一流“健康谷” · 工地上的“微创新” · “三合”扶贫开新路 · 图文：依靠科技振兴企业 · “油老板”秸秆里淘金 · 硒产业总部缘何花落荆门 · 打通服务社区“最后一公里” 3 特别报道 2016.9.20 星期二 “三合”扶贫开新路 湖北日报讯 记者 蔡华东 孙国平 刘长松 通讯员 王雪峰 方周圆



整合项目资金、结合产业发展、融合新理念——“三合”扶贫，为十堰市郧阳区趟出一条精准扶贫精准脱贫新路。

史上郧阳府，即今天的十堰市郧阳区，是丹江口水库坝上第一县。这里集山区、老区、库区、贫困地区于一体。据摸排统计，有贫困人口48713户161637人。

如何加快精准扶贫步伐？

昨天下午，进入该区长岭大道高楼群，我们敲开57号公寓一栋706室房门。“我家是9月8日，也就是农历八月初八，搬进来的，就是简单铺了一下地板，做了几幅窗帘，可以说是拎包入住哩。”

独自在家的男主人王勇，对我们的贸然到访，略感惊异。

他告诉我们，自己33岁，一家4口，老家在10公里之外的郧阳区茶店镇花庙沟村4组。初中毕业即外出打工。家里的土坯房早已歪歪倒倒，不能住人。自己在外面打工多年，负伤致残。作为精准扶贫户，他选择了邻近十堰城区的这处小区。

他邀请我们参观他的新房。厅房卫厨整洁，日常家电齐全。他介绍，65平方米，总价16.1万元，自己只掏了2.1万元，其他都是政府补贴。妻子经过培训刚刚于9月初在邻近的汽配厂就业，月收入2000多元。

这就是郧阳区将在建保障房、扶贫资金、人事就业培训、企业招工等各类资源与信息进行整合，安置扶贫对象的举措之一。

郧阳住房保障局副局长刘平介绍，他们在摸底贫困户实际情况中，了解到像王勇这类有进城意愿、具有在城市生存和发展能力的贫困对象有5000户1.5万人左右。区委区政府即决定通过上述办法，把这部分人送进城安家、就业，一步到位，开始新生活。天天有人就业，天天有人入住，到昨日，如王勇一样已离村进城的贫困户已达902户，年底将达到3000户。

其标准，按人均25平方米的上限控制（封顶125平方米/户），进城安置人均补助3.5万元（封顶17.5万元/户），入镇安置人均补助2.5万元（封顶12.5万元/户）。像王勇家，4口人，补助14万元，总房款16.1万元，所以只用自付2.1万元。

“三合”扶贫，形成合力，门路、方式大为增加，因地制宜，不拘一格，重在实效。

翻过崎岖的山路，背山面水的一处平地，白墙褐顶的一片院落，就是柳陂镇中心福利院。就在王勇搬进新家的当天，福利院又迎来了一批院民，他们全是丧失了劳动能力的五保老人等农村最弱势群体。

福利院院长胡士华说，目前已安居有171名老人，月底还会有60多名老人入住。

走进明道华、明道有两老兄弟的房间，近30平方米的房间里，床铺整洁，卫生间干净，储物柜等生活设施俱全。

65岁、当了33年福利院院长的胡士华，带着我们一路参观，10多亩菜园，饲养着80多头猪的养猪场……亭台楼阁，音乐喷泉，一处怡然自得的老人天地。

郧阳区委书记孙道军、区长胡先平告诉我们，郧阳“三合”扶贫探索起步早，力度大。如对完全缺乏劳动力的极贫人口集中供养，就有柳陂、南化塘镇福利院等四五处，该区将逐步让全体孤寡鳏独残有所养、有所依、有所安、有所乐。





