查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 特别报道 ·汉阳打造国内一流“健康谷” ·工地上的“微创新” ·“三合”扶贫开新路 ·图文：依靠科技振兴企业 ·“油老板”秸秆里淘金 ·硒产业总部缘何花落荆门 ·打通服务社区“最后一公里” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 汉阳打造国内一流“健康谷” · 工地上的“微创新” · “三合”扶贫开新路 · 图文：依靠科技振兴企业 · “油老板”秸秆里淘金 · 硒产业总部缘何花落荆门 · 打通服务社区“最后一公里” 3 特别报道 2016.9.20 星期二 工地上的“微创新” 湖北日报讯 记者 汪洋 通讯员 孙燕芳



汉口三阳路江滩附近，两栋塔楼拔地而起：一栋31层已封顶；另一栋已建至34层，仍在长高。

这是由中建三局施工的天悦星晨项目，几名毕业不久的大学生泡在工地上，改进施工方法、工艺，不仅节约了成本，而且提高了工效。



地下室采用新型LED灯



天悦星晨地下室共5层，局部6层。根据设计，主要用来停车，车位多达712个。

地下室内，伸手不见五指，施工照明很关键。以往房建施工中，一般采用老式低压照明，拉几根电线，安几个灯泡就行了。施工方机电工长沈志付、李亮大胆提出：地下室较深，能不能用更通透的LED泛光灯？

李亮去年7月大学毕业，拜早些年大学毕业的沈志付为师。他们认为：LED灯不仅走线规范，照明通透，而且使用寿命长，施工时间无需更换，可以省去维修费。

经过测算，一年下来，老式低压照明需材料费、维修费、电费共计10万余元，而新型LED灯仅需4万多元。施工方中建三局总承包公司采纳了他们的意见，并在多个工地推广。



地连墙“湿喷”保护层



工地靠近地铁7号线汉口风井，超大盾构正在穿越长江，将从地下室旁边“擦过”。

为了应对盾构施工带来的扰动，要对地下室地连墙加喷混凝土保护层，厚约15厘米。

此时，地下结构已完工，如果采用传统的“干喷法”，在地下室这个相对封闭的空间里，必将产生大量粉尘。“能不能采用湿喷？”提出这一想法的技术员张彦文，是个“90后”，2012年毕业于华中科技大学。

混凝土“湿喷法”，多用于隧道工程，在武汉房建领域没有先例。但“湿喷法”具有粉尘少、密度高、强度稳定等优点，综合考虑超深地下室施工质量和环境保护要求，施工方最终选择“湿喷”。

武汉首例地连墙“湿喷”保护层，昨日在天悦星晨地下室开始施工。



施工电梯不走寻常路



建设中的两栋塔楼，各设置一部施工电梯。

电梯俯冲力很大，需建在牢靠的基础上。

常规做法是，将电梯布设在地下室顶板之上，而在顶板下侧，采用钢支撑一层层搭架子至底板层，传递俯冲力荷载。但由于地下室层数较多，施工电梯所横跨地下室车道，采用此种反撑形式，将严重影响地下室施工。

怎么办？经过受力分析，张彦文提出解决方案——地下室顶板施工时，加大施工电梯部位钢筋配筋量，将电梯基础与地下室顶板浇为一体。这样一来，既可节约钢筋，也可省去搭架子、拆架子费用，合计约6万元。最为关键的是，腾出空间，方便现场施工。





