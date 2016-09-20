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 第2版 时政要闻
·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国
·我省妇女人均预期寿命达78.75岁
·竹溪帮八千贫困户“造血”
·“最美职工”乐当低碳推广大使
·图文：酒店自办爱国教育展
·“十星”党支部怎么评
·做好第三次农业普查工作
·全省农业科技“五个一”行动风生水起
·应城曝光10起“四风”典型案例
·蔡甸一水利站副站长被警告
·我省将建百个离岸创新合作经济体
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.20 星期二
擅自授意单位向村民违规收费
蔡甸一水利站副站长被警告
    湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员周昶、段晨晨）18日，武汉市纪委通报称，蔡甸区某水利管理站副站长，在无行政事业收费职能的情况下，向服务范围内的村违规收费，受到行政警告处分。
    据蔡甸区纪委办案人员介绍，50岁的李某某是某水利管理站副站长（法人代表），2015年7月入党。2015年3月，该水利站会计员李某在副站长李某某的授意下，借事业经费缺口大为由，以提供技术服务的名义，向服务范围内的9个村各收取2000元技术服务费，合计1.8万元。
    同年9月4日，省委巡视组发现该水利站存在无行政事业收费职能，发生违规收费的问题，提出整改要求后，该水利站迅速全额退还了违规收取的1.8万元费用。
    办案人员表示，李某某身为干部、单位法人代表，擅自设定收费项目，违反了群众纪律。在调查期间，李某某认识到自己所犯的错误，积极配合调查并及时退还了违规收取的费用。


   
　