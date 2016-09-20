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土地连片耕种“沙洋模式”叫响全
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我省妇女人均预期寿命达78.7
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蔡甸一水利站副站长被警告
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我省将建百个离岸创新合作经济体
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时政要闻
2016.9.20 星期二
擅自授意单位向村民违规收费
蔡甸一水利站副站长被警告
湖北日报讯 （记者胡弦、通讯员周昶、段晨晨）18日，武汉市纪委通报称，蔡甸区某水利管理站副站长，在无行政事业收费职能的情况下，向服务范围内的村违规收费，受到行政警告处分。
据蔡甸区纪委办案人员介绍，50岁的李某某是某水利管理站副站长（法人代表），2015年7月入党。2015年3月，该水利站会计员李某在副站长李某某的授意下，借事业经费缺口大为由，以提供技术服务的名义，向服务范围内的9个村各收取2000元技术服务费，合计1.8万元。
同年9月4日，省委巡视组发现该水利站存在无行政事业收费职能，发生违规收费的问题，提出整改要求后，该水利站迅速全额退还了违规收取的1.8万元费用。
办案人员表示，李某某身为干部、单位法人代表，擅自设定收费项目，违反了群众纪律。在调查期间，李某某认识到自己所犯的错误，积极配合调查并及时退还了违规收取的费用。