查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国 ·我省妇女人均预期寿命达78.75岁 ·竹溪帮八千贫困户“造血” ·“最美职工”乐当低碳推广大使 ·图文：酒店自办爱国教育展 ·“十星”党支部怎么评 ·做好第三次农业普查工作 ·全省农业科技“五个一”行动风生水起 ·应城曝光10起“四风”典型案例 ·蔡甸一水利站副站长被警告 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 土地连片耕种“沙洋模式”叫响全 · 我省妇女人均预期寿命达78.7 · 竹溪帮八千贫困户“造血” · “最美职工”乐当低碳推广大使 · 图文：酒店自办爱国教育展 · “十星”党支部怎么评 · 做好第三次农业普查工作 · 全省农业科技“五个一”行动风生 · 应城曝光10起“四风”典型案例 · 蔡甸一水利站副站长被警告 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 2 时政要闻 2016.9.20 星期二 应城曝光10起“四风”典型案例 湖北日报讯 （记者梁晓莹、通讯员应纪宣）因给女儿操办“升学宴”并收受亲戚之外的1.16万元礼金，应城市接待办干部徐晴霞受到党内严重警告处分，而且协助其操办的东马坊办事处干部陈雄平以及办事处纪工委书记夏德平，均受到党内警告处分。近日，应城市纪委集中通报了10起党员干部违规操办婚丧喜庆事宜的典型案例，再次给该市各级党员干部敲响“四风”警钟。

这10起案例是该市第三季度集中查处的一批“四风”顶风违纪案件，其中违规操办婚宴问题1起，违规操办“升学宴”问题3起，违规操办“生日宴”问题5起，违规操办丧事1起，共给予12人党纪政纪处分。

今年以来，应城市各级纪检监察机关坚持把纪律和规矩挺在前面，紧盯“四风”问题新动向新表现打出组合拳，对违纪违规问题严格实行“一案双查”、“一案三查”。同时，进一步加大通报曝光力度，形成强大震慑。截至8月底，全市共查处违反“四风”问题47起，处理47人，纪律处分53人，市镇两级纪检监察机关通报曝光典型问题5期共50起。





