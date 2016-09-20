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第2版 时政要闻
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·我省妇女人均预期寿命达78.75岁
·竹溪帮八千贫困户“造血”
·“最美职工”乐当低碳推广大使
·图文：酒店自办爱国教育展
·“十星”党支部怎么评
·做好第三次农业普查工作
·全省农业科技“五个一”行动风生水起
·应城曝光10起“四风”典型案例
·蔡甸一水利站副站长被警告
·我省将建百个离岸创新合作经济体
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土地连片耕种“沙洋模式”叫响全
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我省妇女人均预期寿命达78.7
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竹溪帮八千贫困户“造血”
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“最美职工”乐当低碳推广大使
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图文：酒店自办爱国教育展
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“十星”党支部怎么评
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做好第三次农业普查工作
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全省农业科技“五个一”行动风生
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应城曝光10起“四风”典型案例
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蔡甸一水利站副站长被警告
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我省将建百个离岸创新合作经济体
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时政要闻
2016.9.20 星期二
全省农业科技“五个一”行动风生水起
湖北日报讯 （记者刘自贤、通讯员杨文）13日，从在孝感召开的全省农业科技“五个一”行动暨抗灾救灾保目标工作推进会上获悉，我省“五个一”行动风生水起。全省共启动重点研发项目120项，入企132家，进村1051个，建档帮扶4180多户，拟定培养农业科技精英700名，培训农民4.4万人。
农业科技“五个一”，指100项重大农业科技项目研发，与100家以上农业企业深度合作，进驻1000个村进行科技培训和服务，深入1万家农户开展精准扶贫脱贫，培养1000名农业科技精英。我省自3月实施以来，已搭建纵横结合的组织体系，多措并举强力推进。
省农科院在京山石龙镇“中国农谷万亩优质稻示范基地”实施项目，形成了“育、繁、推、加”一体化和示范推广网络化；示范推广“双减”及绿色标准化生产技术项目，在利川等县市打造万亩绿色茶园、高山蔬菜和标准化生产基地等。该院与湖北楚垣集团公司签约技术总承包，开展综合示范；与三友（随州）食品有限公司合建“食用菌精深加工湖北省院共建研发中心”。
“帮万户”方面，在恩施二坡村探索“1121+X”产业精准扶贫模式：一个专家指导一个龙头企业，带领两个专业合作社，发展一个健康蔬菜产业。开设田间学校、田头超市、农技服务信息站，开通远程病虫害诊断、远程同步课堂和微信公众号等，实现了恩施州90个乡镇农技人员、农业专家和广大农户之间的便捷交流。“育千人”方面，襄阳农科院20名科研骨干分别进入国家创新体系和省创新中心创新体系，襄阳市启动的10个领域首席专家中该院占有8个。