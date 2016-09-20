土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国我省妇女人均预期寿命达78.75岁竹溪帮八千贫困户“造血”“最美职工”乐当低碳推广大使图文：酒店自办爱国教育展“十星”党支部怎么评做好第三次农业普查工作全省农业科技“五个一”行动风生水起应城曝光10起“四风”典型案例蔡甸一水利站副站长被警告我省将建百个离岸创新合作经济体
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 第2版 时政要闻
·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国
·我省妇女人均预期寿命达78.75岁
·竹溪帮八千贫困户“造血”
·“最美职工”乐当低碳推广大使
·图文：酒店自办爱国教育展
·“十星”党支部怎么评
·做好第三次农业普查工作
·全省农业科技“五个一”行动风生水起
·应城曝光10起“四风”典型案例
·蔡甸一水利站副站长被警告
·我省将建百个离岸创新合作经济体
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2 时政要闻 2016.9.20 星期二
“十星”党支部怎么评
——郧西县土门镇农村党支部“十星”争创标准
    湖北日报讯 1.精准扶贫星。①贫困户认定精准；②报表及时准确，档案完善，年度脱贫措施到位；③按时完成县、镇下达的年度脱贫任务和易地搬迁任务；④发展产业的贫困户占本村贫困户总数50％以上。
    2.产业发展星。积极培育和扶持产业大户，带动贫困户脱贫致富，达到下列条件者均可视为产业大户：①养殖业：年出栏生猪500头以上，饲养山羊200只以上，饲养牛30头以上，养土杂鸡2000只以上；②种植业：集中连片种植蔬菜50亩以上，种植药材300亩以上，种植核桃或其他经果林200亩以上（连片）。
    3.回归帮带星。①建立在外务工人员台账，摸清本村在外成功人士基本情况；②成立乡亲扶贫协会，并积极争取本村办成1-2件精准扶贫实事；③确定5名以上在外成功人士，通过“1+1”包联方式帮助本村贫困户如期脱贫。
    4.“两学一做”星。①开展好“两学一做”学习教育；②严格执行“三会一课”等制度；③“两委”班子遵纪守法、团结协作、有战斗力，村级财务管理规范、报账及时，每季度公开1次党务、财务情况；④四美农户、十星级文明户评比有序推进；⑤征兵任务按时完成。
    5.社会稳定星。①及时化解矛盾纠纷；②加强隐患排查，落实四干巡村，每名干部每月到户巡查不少于10天30户，保证无大的安全生产事故和恶性案件发生；③无邪教组织和群众参与邪教活动。
    6.生态环保星。①每天专人负责做好群众服务中心环境卫生，保证环境整洁；②加强森林管护，严禁乱砍滥伐和“剃光头”等行为，公路两边可视范围内树木无砍伐；③专人负责河道和公路、村庄环境整治及垃圾清理工作。
    7.民生保障星。①按时完成本村镇下达的基金征收任务；②低保评定公开、公平、公正，无大的矛盾和影响；③社会救助和民政资金管理规范。
    8.文明新风星。①认真执行计划生育政策；②做好计生常规工作，符合政策生育率等核心指标符合要求；③社会风气良好，邻里关系和谐。
    9.防汛防火星。①做好宣传防范工作，清明、过年等时段分人驻守山头；②组织不少于10人的应急队伍，发生小型森林火灾自行扑灭，火灾损失小；③汛期村干部24小时能够联系，无责任事故。
    10.公路管养星。①通村路整洁通畅，每月1次集中清扫，落石、垮塌、边沟不通等隐患及时整改到位；②管护人员认真负责，及时制止报告农用车载客特别是非法运载学生等。
（记者 刘娜 整理）


   
　