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第2版 时政要闻
·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国
·我省妇女人均预期寿命达78.75岁
·竹溪帮八千贫困户“造血”
·“最美职工”乐当低碳推广大使
·图文：酒店自办爱国教育展
·“十星”党支部怎么评
·做好第三次农业普查工作
·全省农业科技“五个一”行动风生水起
·应城曝光10起“四风”典型案例
·蔡甸一水利站副站长被警告
·我省将建百个离岸创新合作经济体
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土地连片耕种“沙洋模式”叫响全
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我省妇女人均预期寿命达78.7
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竹溪帮八千贫困户“造血”
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“最美职工”乐当低碳推广大使
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图文：酒店自办爱国教育展
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“十星”党支部怎么评
·
做好第三次农业普查工作
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全省农业科技“五个一”行动风生
·
应城曝光10起“四风”典型案例
·
蔡甸一水利站副站长被警告
·
我省将建百个离岸创新合作经济体
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时政要闻
2016.9.20 星期二
图文：酒店自办爱国教育展
湖北日报讯 为纪念红军长征胜利80周年，武汉江夏的宜尚酒店专门推出“爱国教育季”活动，在酒店醒目处集中展出数十幅爱国主义题材的油画、国画作品，吸引住店客人驻足观赏。 （记者 梅涛 摄）