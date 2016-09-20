土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国我省妇女人均预期寿命达78.75岁竹溪帮八千贫困户“造血”“最美职工”乐当低碳推广大使图文：酒店自办爱国教育展“十星”党支部怎么评做好第三次农业普查工作全省农业科技“五个一”行动风生水起应城曝光10起“四风”典型案例蔡甸一水利站副站长被警告我省将建百个离岸创新合作经济体
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 时政要闻
·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国
·我省妇女人均预期寿命达78.75岁
·竹溪帮八千贫困户“造血”
·“最美职工”乐当低碳推广大使
·图文：酒店自办爱国教育展
·“十星”党支部怎么评
·做好第三次农业普查工作
·全省农业科技“五个一”行动风生水起
·应城曝光10起“四风”典型案例
·蔡甸一水利站副站长被警告
·我省将建百个离岸创新合作经济体
湖北日报电子版
----  
 
2 时政要闻 2016.9.20 星期二
图文：酒店自办爱国教育展
    湖北日报讯 为纪念红军长征胜利80周年，武汉江夏的宜尚酒店专门推出“爱国教育季”活动，在酒店醒目处集中展出数十幅爱国主义题材的油画、国画作品，吸引住店客人驻足观赏。 （记者 梅涛 摄）


   
　