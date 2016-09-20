查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国 ·我省妇女人均预期寿命达78.75岁 ·竹溪帮八千贫困户“造血” ·“最美职工”乐当低碳推广大使 ·图文：酒店自办爱国教育展 ·“十星”党支部怎么评 ·做好第三次农业普查工作 ·全省农业科技“五个一”行动风生水起 ·应城曝光10起“四风”典型案例 ·蔡甸一水利站副站长被警告 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 土地连片耕种“沙洋模式”叫响全 · 我省妇女人均预期寿命达78.7 · 竹溪帮八千贫困户“造血” · “最美职工”乐当低碳推广大使 · 图文：酒店自办爱国教育展 · “十星”党支部怎么评 · 做好第三次农业普查工作 · 全省农业科技“五个一”行动风生 · 应城曝光10起“四风”典型案例 · 蔡甸一水利站副站长被警告 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 2 时政要闻 2016.9.20 星期二 手机扫码租还车 低碳出行促减排 “最美职工”乐当低碳推广大使 湖北日报讯 编者按

近日，由省委宣传部、省文明办、省总工会联合开展的寻找“湖北最美一线职工”活动评选结束。历时5个月，经过多轮筛选、网上投票和专家评审，蔡常春等10人荣获“湖北最美一线职工”称号、20人荣获“湖北最美一线职工”提名奖。

昨起，省总工会启动“最美一线职工荆楚行”活动，获奖“最美职工”将走进美丽乡村、低碳节能企业、互联网+高新企业，以及东湖高新区和出口型企业、机博会现场等，通过深入交流、学习，触摸我省经济社会发展脉动，见证我省践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念的大格局。今起，本报将对活动进行连续报道，敬请关注。



（记者彭小萍、通讯员谢文哲）昨日上午，随着省总工会党组书记、常务副主席马建中一声“启程”，“湖北最美一线职工荆楚行”活动正式启动。

活动首站，10位“最美职工”来到武汉环投公共自行车服务有限公司汉口后湖站点。站点负责人介绍：手机扫描，3分钟内可完成租还公共自行车；使用手机APP，可随时查看车辆租还情况；手机、电动车没电了，在站点刷卡即可充电……新颖、便捷的用车模式，让大家直呼“开了眼界”。“我也来试试。”现场，“最美职工”们争着体验租车。在老用户的指导下，神龙汽车有限公司武汉三厂督导工冯洋掏出手机扫码，下载“江城易单车”APP，电子支付200元押金，挑车，开始骑行，整个过程不到3分钟。冯洋顺手发了个朋友圈：“太方便了，以后出门就租车，妥妥滴。”

大家还体验了环投公司推出的“救急”新业务：使用公共自行车站点中控柜，给手机、电动车充电，一元钱可充电10分钟。

交流会上，气氛热烈。环投公共自行车相关负责人介绍，截至今年8月，武汉公共自行车日均租还量接近8万次，累计骑行量达1800万次。如按每次出行公交成本2元计算，已为市民节省出行成本3600万元；如按每辆小汽车平均运载两人计算，相当于每天减少4万辆小汽车的出行量，其碳减排量相当于每天为武汉种植11000多棵树。

“这个项目太好了！我建议走社会共建的路子，推广公共自行车服务。我们那边有6所学校、2个社区，我店愿意免费提供场地，能否多设置一个站点……”武汉中商平价超市连锁有限责任公司庙山店长姚丽热情地表示。武汉铁路局武汉客运段列车长屈培、中建三局集团有限公司工程总承包公司机电工长彭克难等纷纷提出建议：“可否引入青年志愿者服务队，加强对站点车辆的保养维护？”“能否在工会会员服务卡里，增设自行车租还功能？”……

下午，在湖北碳排放交易中心，10位“最美一线职工”集体受邀，出任低碳生活推广大使。





