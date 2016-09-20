查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国 ·我省妇女人均预期寿命达78.75岁 ·竹溪帮八千贫困户“造血” ·“最美职工”乐当低碳推广大使 ·图文：酒店自办爱国教育展 ·“十星”党支部怎么评 ·做好第三次农业普查工作 ·全省农业科技“五个一”行动风生水起 ·应城曝光10起“四风”典型案例 ·蔡甸一水利站副站长被警告 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 土地连片耕种“沙洋模式”叫响全 · 我省妇女人均预期寿命达78.7 · 竹溪帮八千贫困户“造血” · “最美职工”乐当低碳推广大使 · 图文：酒店自办爱国教育展 · “十星”党支部怎么评 · 做好第三次农业普查工作 · 全省农业科技“五个一”行动风生 · 应城曝光10起“四风”典型案例 · 蔡甸一水利站副站长被警告 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 2 时政要闻 2016.9.20 星期二 妇女发展规划2015年统计监测报告发布 我省妇女人均预期寿命达78.75岁 湖北日报讯 （记者郭习松、通讯员李杰）省统计局近日发布2015年统计监测报告显示，过去一年，我省妇女经济和政治地位明显增强，生存、健康和发展环境得到进一步改善，全省妇女事业发展再上新台阶。

2010年，我省制定《湖北省妇女发展规划（2011-2020）》。根据《规划》，省统计部门从健康、教育、经济、政治参与等7个领域43个目标66个主要指标，对全省妇女事业发展进行效果监测。

最新监测结果显示，2015年，全省孕产妇系统管理率达92.62%、产前检查率96.83%、住院分娩率99.98%，连续五年达到《规划》目标要求；全省妇女经常锻炼人数比为14.9%，人均预期寿命达78.75岁，较上年增加0.26岁；青壮年（15-50岁）女性识字率达到99.6%，其中女性高等教育毛入学率达到52.9%，比上年提高5.9个百分点，超出全国平均水平；女性就业人数1668万人，占全部就业比重45.6%，超过《规划》40%以上的规定。

监测同时显示，我省女性参与民主决策和管理能力明显增强，各级党委政府领导班子中女干部配备率均比上年有所提高，其中省级党委政府班子中配备率为100%，但企业董事会、监事会、职工代表大会中女性比例较上年均有所下降；此外，农村饮水安全、卫生厕所普及率等部分人居环境指标均未达到《规划》85%的目标值，宜引起重视，加大政策支持与投入。





