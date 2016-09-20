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土地连片耕种“沙洋模式”叫响全
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我省妇女人均预期寿命达78.7
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竹溪帮八千贫困户“造血”
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“最美职工”乐当低碳推广大使
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图文：酒店自办爱国教育展
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“十星”党支部怎么评
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做好第三次农业普查工作
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全省农业科技“五个一”行动风生
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应城曝光10起“四风”典型案例
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蔡甸一水利站副站长被警告
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我省将建百个离岸创新合作经济体
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时政要闻
2016.9.20 星期二
妇女发展规划2015年统计监测报告发布
我省妇女人均预期寿命达78.75岁
湖北日报讯 （记者郭习松、通讯员李杰）省统计局近日发布2015年统计监测报告显示，过去一年，我省妇女经济和政治地位明显增强，生存、健康和发展环境得到进一步改善，全省妇女事业发展再上新台阶。
2010年，我省制定《湖北省妇女发展规划（2011-2020）》。根据《规划》，省统计部门从健康、教育、经济、政治参与等7个领域43个目标66个主要指标，对全省妇女事业发展进行效果监测。
最新监测结果显示，2015年，全省孕产妇系统管理率达92.62%、产前检查率96.83%、住院分娩率99.98%，连续五年达到《规划》目标要求；全省妇女经常锻炼人数比为14.9%，人均预期寿命达78.75岁，较上年增加0.26岁；青壮年（15-50岁）女性识字率达到99.6%，其中女性高等教育毛入学率达到52.9%，比上年提高5.9个百分点，超出全国平均水平；女性就业人数1668万人，占全部就业比重45.6%，超过《规划》40%以上的规定。
监测同时显示，我省女性参与民主决策和管理能力明显增强，各级党委政府领导班子中女干部配备率均比上年有所提高，其中省级党委政府班子中配备率为100%，但企业董事会、监事会、职工代表大会中女性比例较上年均有所下降；此外，农村饮水安全、卫生厕所普及率等部分人居环境指标均未达到《规划》85%的目标值，宜引起重视，加大政策支持与投入。