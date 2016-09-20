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 第2版 时政要闻
·土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国
·我省妇女人均预期寿命达78.75岁
·竹溪帮八千贫困户“造血”
·“最美职工”乐当低碳推广大使
·图文：酒店自办爱国教育展
·“十星”党支部怎么评
·做好第三次农业普查工作
·全省农业科技“五个一”行动风生水起
·应城曝光10起“四风”典型案例
·蔡甸一水利站副站长被警告
·我省将建百个离岸创新合作经济体
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.9.20 星期二
三稳定 一调整 二集中
土地连片耕种“沙洋模式”叫响全国
    湖北日报讯 （记者杨富春）昨日，土地确权连片耕种的“沙洋模式”座谈会在北京举行。来自农业部、国务院发展研究中心、国土资源部、中国农业大学等部委、高校的专家学者认为，沙洋模式在不突破现有法律框架前提下，解决了农地细碎化问题，是农村经营制度的重大创新，具有全国推广价值。
    沙洋探索的按户连片耕种模式已写入今年中央一号文件。“沙洋模式”核心是“三稳定、一调整、二集中”，即家庭承包体制、农户承包面积、承包期限均稳定的情况下，通过调整地块使农地连片，便于耕作和向专业大户集中。目前，沙洋县按户连片耕种85.3万亩，占全县耕地的89.6%，亩均生产成本降低300元，土地流转价格由400元/亩升至700元/亩。
    与会专家认为，沙洋的做法为破解农地细碎化找到了方法，为完善农村土地产权制度提供了成功范例，为做好土地确权颁证做了有益探索；按户连片耕种统筹考虑了成本和效益，根据农民权益和意愿配置农地资源，推动农地“三权分治”，增加了农业效益；沙洋模式为农业规模化生产创造了条件，降低了农业成本，在农产品价格上涨空间有限的情况下，有利于实现农民增收。


 
　