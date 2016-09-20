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·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
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万吨级海运船明年或开至武汉
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图文：宜昌建成国内首条路中式自
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我省将建百个离岸创新合作经济体
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中共中央国务院向中国代表团致贺
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坚持“十个务必”始终与时俱进奋
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王晓东会见中国科协党组书记尚勇
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十堰入列国家森林城市
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要闻
2016.9.20 星期二
十堰入列国家森林城市
湖北日报讯 （记者饶扬灿、通讯员王松岭）昨日，在延安召开的2016中国森林城市建设座谈会上，包括十堰在内的22个城市获得“国家森林城市”称号。
十堰是今年我省唯一获此称号的城市。此前，武汉、宜昌、襄阳、咸宁、荆门、随州已先后获评国家森林城市。目前，全国国家森林城市共118个。
近年来，十堰以创建国家森林城市为主抓手，结合建成国家重要生态安全屏障的现实要求，全面推进生态文明建设和转型跨越发展。按照“武当叠翠、林拥水都、绿满车城”的总体定位，科学编制总体规划和实施方案，确定了“一城、两环、两带、双网、六极、多点”布局，实施九大“创森”重点工程。
该市共投入创建资金80多亿元，完成新造林140.41万亩，封山育林60.53万亩，建设库周生态隔离带21.8万亩和河流林带560公里，实施乡村绿化建设15万亩；新建和晋升省级以上自然保护区5处、森林公园5处、湿地公园4处；新建林产基地近100万亩，林业总产值突破110亿元；建成全省首个航空护林站和覆盖全市域的森林资源管护体系。
目前，该市森林覆盖率达64.72%，城区绿化覆盖率达41.98%，人均公园绿地12.04平方米。