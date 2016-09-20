坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民网络安全为人民 网络安全靠人民万吨级海运船明年或开至武汉图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道我省将建百个离岸创新合作经济体中共中央国务院向中国代表团致贺电坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行十堰入列国家森林城市
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 第1版 要闻
·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民
·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.20 星期二
十堰入列国家森林城市
    湖北日报讯 （记者饶扬灿、通讯员王松岭）昨日，在延安召开的2016中国森林城市建设座谈会上，包括十堰在内的22个城市获得“国家森林城市”称号。
    十堰是今年我省唯一获此称号的城市。此前，武汉、宜昌、襄阳、咸宁、荆门、随州已先后获评国家森林城市。目前，全国国家森林城市共118个。
    近年来，十堰以创建国家森林城市为主抓手，结合建成国家重要生态安全屏障的现实要求，全面推进生态文明建设和转型跨越发展。按照“武当叠翠、林拥水都、绿满车城”的总体定位，科学编制总体规划和实施方案，确定了“一城、两环、两带、双网、六极、多点”布局，实施九大“创森”重点工程。
    该市共投入创建资金80多亿元，完成新造林140.41万亩，封山育林60.53万亩，建设库周生态隔离带21.8万亩和河流林带560公里，实施乡村绿化建设15万亩；新建和晋升省级以上自然保护区5处、森林公园5处、湿地公园4处；新建林产基地近100万亩，林业总产值突破110亿元；建成全省首个航空护林站和覆盖全市域的森林资源管护体系。
    目前，该市森林覆盖率达64.72%，城区绿化覆盖率达41.98%，人均公园绿地12.04平方米。


   
　