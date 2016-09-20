查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民 ·网络安全为人民 网络安全靠人民 ·万吨级海运船明年或开至武汉 ·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 ·中共中央国务院向中国代表团致贺电 ·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面 ·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行 ·十堰入列国家森林城市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 坚持网络安全和网络发展同步推进 · 网络安全为人民 网络安全靠人民 · 万吨级海运船明年或开至武汉 · 图文：宜昌建成国内首条路中式自 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 · 中共中央国务院向中国代表团致贺 · 坚持“十个务必”始终与时俱进奋 · 王晓东会见中国科协党组书记尚勇 · 十堰入列国家森林城市 1 要闻 2016.9.20 星期二 王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行 湖北日报讯 （记者甘勇）昨日，省委副书记、代省长王晓东在汉会见了中国科协党组书记、常务副主席、书记处第一书记尚勇一行。

王晓东对中国科协长期以来对湖北经济社会发展的大力支持表示感谢。他说，湖北坚决贯彻落实中央决策部署，大力推进创新驱动发展战略，加快创新人才强省建设，努力把科教优势转化为创新优势、发展优势，增添发展新动能。当前湖北进入了新的发展阶段，省委、省政府高度重视科技和人才工作，投入逐年增加，体制机制创新不断突破，科技成果转化取得了明显成效。希望中国科协继续支持关心湖北科技发展，在推进科技创新、科技人才培养、科技体制改革等方面给予更多指导和支持。

尚勇表示，湖北是科教大省，在科技体制机制创新方面进行了积极探索，有一些还在全国开了先例、树了标杆。中国科协将武汉作为全国三大试点城市之一，开展海外科技人才离岸创新创业试点，取得了明显成效。希望与湖北省深化合作，进一步拓展渠道，扩大对外交流与合作，推动离岸创新创业中心建设，为大众创业、万众创新注入新的动力和活力。

省委常委、统战部部长梁惠玲说，加快建设离岸创新创业中心，有利于充分利用国内国外智力资源和研发能力，促进科技成果转化和人才引进等工作。下一步，将发挥离岸创新创业中心和重点企业的作用，推动我省创新发展再上新台阶。

中国科协党组成员、书记处书记束为，副省长郭生练，省政府秘书长王祥喜参加会见。





