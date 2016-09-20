坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民网络安全为人民 网络安全靠人民万吨级海运船明年或开至武汉图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道我省将建百个离岸创新合作经济体中共中央国务院向中国代表团致贺电坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行十堰入列国家森林城市
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 第1版 要闻
·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民
·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.20 星期二
海外引智聚才结硕果
我省将建百个离岸创新合作经济体
    湖北日报讯 记者 文俊 通讯员 马贵兵

    地热开发、土壤修复实验室、720度全景相机……在位于武汉未来科技城的中国（武汉）海外科技人才离岸创新创业中心，数十个从海外引进的高科技项目已落地，还有血管纹路身份识别系统、灾害救难机器人等一批新项目列队待入。
    昨日，记者从省科协获悉，我省现已建立4个国家海智工作基地，位列全国第五、中部第一。“十三五”期间，我省将合作共建100个离岸创新合作经济体。“海智计划”由中国科协和35个海外科技团体共同发起，旨在贯彻科教兴国、人才强国战略，发挥桥梁纽带作用。目前，我省建有武汉、东湖高新区、襄阳高新区、宜昌等4个海智工作基地。成立于2015年11月的中国（武汉）海外科技人才离岸创新创业中心，则是海智工作基地的升级版，该中心重点布局北美、欧洲、亚洲和大洋洲等区域，建设新型科技项目库、境内外高层次科技专家库、企业需求库、专利技术库、视频网络平台，先期打通国内外科技供需双方的信息屏障，提高科技供需对接精确度。 
　　“一批国外大学院所、跨国企业高层次人才及团队回国创业，直接实现了我国核心技术和前沿产业的‘弯道超车’。”东湖高新区相关负责人介绍，从美国归来的闫大鹏博士研制的万瓦光纤激光器，打破了国外垄断；由一支留美多年的博士团队回国创立的安翰光电技术有限公司，研发出被称为“21世纪内镜革命”的可控胶囊内窥镜。
    “通过合作，可提高锂电池能量密度、降低生产成本。”位于襄阳的骆驼集团新能源电池有限公司，在省科协帮助下，与美国加利福尼亚州锂电池公司签署合作协议，该公司以杨骏兵博士为主的科学家及工程师团队成为我省“海智计划”引进人才。杨骏兵是美国阿贡国家实验室的硅-石墨烯发明者，也是世界领先的先进电池和碳材料研究者。双方的合作将硅-石墨烯材料商业化，在下一代锂电池上应用。
    省科协党组书记叶贤林介绍，“十三五”期间，中国（武汉）海外科技人才离岸创新创业中心将实现“3个100工程”，即网罗高层次国际知名领军创业人才100名，在世界各国、重要大学、创新园区建设网络节点100个，合作共建离岸创新合作经济体100个。重点开展欧美等发达国家海智专家、科技社团荆楚行活动，强化现场交流对接，寻找项目，转化成果；结合省十大重点产业人才集聚计划，邀请海外知名科学家和专家来鄂进行学术交流、决策咨询，开展产业发展前沿研究。


   
　