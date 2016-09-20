坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民网络安全为人民 网络安全靠人民万吨级海运船明年或开至武汉图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道我省将建百个离岸创新合作经济体中共中央国务院向中国代表团致贺电坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行十堰入列国家森林城市
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 第1版 要闻
·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民
·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.20 星期二
图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
    湖北日报讯 宜昌大力发展绿色公共交通，在西陵二路、东山大道BRT及沿江大道之间增设自行车专用道，与众不同的是，专用道设在道路中央的分隔带内。图为位于至喜长江大桥引桥下的路段。
    据介绍，把自行车道设于路中，在国内尚属首例。
（记者 刘曙松 视界网 胡馨月 摄）


   
　