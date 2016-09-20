坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民网络安全为人民 网络安全靠人民万吨级海运船明年或开至武汉图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道我省将建百个离岸创新合作经济体中共中央国务院向中国代表团致贺电坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行十堰入列国家森林城市
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 第1版 要闻
·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民
·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.20 星期二
长江经济带对接舟山江海联运
万吨级海运船明年或开至武汉
    湖北日报讯  （记者黄磊、通讯员郑刚）昨日，舟山江海联运服务中心对接长江经济带战略协作会在汉召开，武汉、马鞍山、重庆等20个长江沿线城市和50余家大型企业与会，会上达成了《舟山江海联运服务中心对接长江经济带战略（武汉）共识》。
    浙江舟山地处南北海运大通道和长江黄金水道交汇处。去年，宁波-舟山港货物吞吐量达8.89亿吨，居世界第一。今年4月，国务院批复在舟山设立我国第一个江海联运服务中心。
    根据“武汉共识”，舟山江海联运服务中心将与长江经济带20多个城市组建港航联盟，制订江海联运业务的分段衔接、船只配置及货源调度等制度，推进贸易便利化；实现舟山与沿江城市的信息互联互通，打造集“港、船、货”于一体的江海联运公共信息平台；努力促进口岸监管部门间的信息互换、监管互认和执法互助，实现长江沿线至舟山区域通关一体化和检验检疫一体化。
    江海直达船型明年或开至武汉。“目前，长江内河运船吨位一般在1万吨以下，船底平、吃水浅，进海后不太稳定；海洋货船由于桥梁设计、吃水较深的原因进不了江。这样，运输时要经过两次装卸，不仅耗时而且货物容易折损。江海直达船只用装卸一次，运输效率大大提高。”舟山市港航管理局局长徐全昌介绍，江海直达船型包括散货船、集装箱船、汽车滚装船等，可通过压载、眠桅通过南京长江大桥，吨位也提升至1万吨-2万吨之间。预计明年，将开通武汉到舟山线路。


   
　