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“网络安全为人民，网络安全靠人民。”在武汉举行的2016年国家网络安全宣传周，鲜明体现了以人民为中心的发展思想，顺应了互联网发展的新要求，回应了人民群众的新期待。

世界因互联网而更多彩，生活因互联网而更丰富、更方便。当今世界，以互联网为代表的信息技术日新月异，引领了社会生产新变革，创造了人类生活新空间，拓展了国家治理新领域，提高了人类认识世界、改造世界的能力。如何正确处理网络安全与发展的关系，日益成为事关经济社会发展，事关国家安全和人民群众利益的紧迫问题。

今天的中国已有7亿多网民，互联网的影响已辐射到13亿多人民的工作和生活。网络安全牵一发而动全身，没有网络安全就没有国家安全，没有7亿网民的安全就没有整个国家的网络安全。我国信息化发展的新形势新要求，更让我们认识到，网络安全和网络发展如同鸟之两翼、车之两轮，安全是发展的前提，发展是安全的保障。大力践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，牢固树立正确的网络安全观，坚持网络安全和网络发展同步推进，充分发挥人民群众在维护网络安全中的主体作用，努力营造风清气正的网络生态，才能让亿万人民在共享互联网发展成果上有更多获得感，才能为建设网络强国构筑坚实的基础。

古往今来，很多技术都是“双刃剑”，一方面可以造福社会、造福人民，另一方面也可以被一些人用来损害社会公共利益和民众利益。面对复杂严峻的网络安全形势，我们更要增强全民网络安全意识，推动形成全社会重视网络安全的良好氛围；更要坚持以发展促安全，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务；更要培育积极健康的网络文化，让网络空间正能量充沛、主旋律高昂；更要提高网络安全技术的保障能力，以技术引领、创新驱动有效化解和防范新技术带来的安全风险；更要提高网络空间的法治化水平，坚持依法治网、依法办网、依法上网，让互联网在法治轨道上健康运行。“凡益之道，与时偕行。”互联网是技术进步回馈给人类文明的珍贵礼物。实现人民福祉是现阶段互联网发展的目标。维护网络安全，促进网络健康发展人人有责，各方面都应当尽责。坚持以人民为中心的发展理念，凝聚起全社会的力量，齐抓共管、协同推进，每一个手握鼠标的人，就都将成为推进网络强国的建设者、网信事业发展的受益者。

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