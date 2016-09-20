坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民网络安全为人民 网络安全靠人民万吨级海运船明年或开至武汉图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道我省将建百个离岸创新合作经济体中共中央国务院向中国代表团致贺电坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行十堰入列国家森林城市
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 第1版 要闻
·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民
·网络安全为人民 网络安全靠人民
·万吨级海运船明年或开至武汉
·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道
·我省将建百个离岸创新合作经济体
·中共中央国务院向中国代表团致贺电
·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面
·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行
·十堰入列国家森林城市
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.9.20 星期二
刘云山在2016年国家网络安全宣传周开幕式上强调
坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民
    湖北日报讯 新华社武汉电 2016年国家网络安全宣传周开幕式19日上午在武汉国际会议中心举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央网络安全和信息化领导小组副组长刘云山在开幕式上发表讲话，并参观网络安全博览会，强调要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，树立以人民为中心的发展思想，树立正确的网络安全观，坚持网络安全和网络发展同步推进，让互联网更好地造福人民。
    刘云山说，网络安全和网络发展相辅相成，安全是发展的前提，发展是安全的保障。要把新发展理念贯穿到互联网建设各方面，加快信息化服务普及，让人民群众共享互联网发展成果。要坚持以发展促安全，扎实做好补短板的工作，通过提高建设和发展水平，更好维护国家网络空间安全和发展利益，维护人民群众网络信息合法权益。
    刘云山强调，要把增强全民网络安全意识作为一项基础性工作来抓，大力普及网络安全知识，加强网络安全教育，推动形成全社会重视网络安全的良好氛围。要着力培育积极健康的网络文化，弘扬社会主义核心价值观，推动优秀精神文化产品数字化网络化传播，唱响主旋律、集聚正能量。要加强网络伦理、网络文明建设，强化对未成年人上网保护，不断提高青少年网络文明素养。要坚持技术引领、创新驱动，加快构建关键信息基础设施安全保障体系，提升网络安全技术保障能力。要坚持依法治网、依法办网、依法上网，深化网络空间治理，严厉打击网络诈骗、网络窃密等违法犯罪活动，让互联网在法治轨道上健康运行。
    刘云山强调，各级党委和政府要把网络安全工作摆上重要位置，切实履行领导责任，严格落实网络安全责任制。各有关方面要各负其责，协同推进网络安全工作。互联网企业要坚持社会效益和经济效益相统一，不断强化社会责任和道德责任。要加强互联网对外交流合作，推动建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间。
    开幕式由中宣部副部长、中央网络安全和信息化领导小组办公室主任、国家互联网信息办公室主任徐麟主持。教育部部长陈宝生宣读了国家网络安全杰出人才、优秀人才、优秀教师名单。共青团中央书记处第一书记秦宜智，工业和信息化部副部长陈肇雄，公安部副部长陈智敏，国家新闻出版广电总局副局长田进，中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任王秀军，湖北省委副书记、代省长王晓东，湖北省委常委、武汉市委书记阮成发，省委常委、秘书长傅德辉，省委常委、宣传部部长梁伟年，副省长、公安厅厅长曾欣，武汉市市长万勇，省政府秘书长王祥喜，全国政协常委、周大福集团董事会主席郑家纯，以及互联网和网络安全领域院士、专家、国际知名学者和国内外著名企业家等，共计440余人出席开幕式。
    从今年起，国家网络安全宣传周于每年9月第三周在全国统一举行。今年宣传周的主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民”，将举行网络安全技术高峰论坛、网络安全博览会、网络安全电视知识竞赛、网络安全知识进校园等活动。


 
　