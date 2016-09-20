查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民 ·网络安全为人民 网络安全靠人民 ·万吨级海运船明年或开至武汉 ·图文：宜昌建成国内首条路中式自行车道 ·我省将建百个离岸创新合作经济体 ·中共中央国务院向中国代表团致贺电 ·坚持“十个务必”始终与时俱进奋力开创政府工作新局面 ·王晓东会见中国科协党组书记尚勇一行 ·十堰入列国家森林城市 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第14版 : 体育 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 坚持网络安全和网络发展同步推进 · 网络安全为人民 网络安全靠人民 · 万吨级海运船明年或开至武汉 · 图文：宜昌建成国内首条路中式自 · 我省将建百个离岸创新合作经济体 · 中共中央国务院向中国代表团致贺 · 坚持“十个务必”始终与时俱进奋 · 王晓东会见中国科协党组书记尚勇 · 十堰入列国家森林城市 1 要闻 2016.9.20 星期二 刘云山在2016年国家网络安全宣传周开幕式上强调 坚持网络安全和网络发展同步推进 让互联网更好地造福人民 湖北日报讯 新华社武汉电 2016年国家网络安全宣传周开幕式19日上午在武汉国际会议中心举行。中共中央政治局常委、中央书记处书记、中央网络安全和信息化领导小组副组长刘云山在开幕式上发表讲话，并参观网络安全博览会，强调要认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，树立以人民为中心的发展思想，树立正确的网络安全观，坚持网络安全和网络发展同步推进，让互联网更好地造福人民。

刘云山说，网络安全和网络发展相辅相成，安全是发展的前提，发展是安全的保障。要把新发展理念贯穿到互联网建设各方面，加快信息化服务普及，让人民群众共享互联网发展成果。要坚持以发展促安全，扎实做好补短板的工作，通过提高建设和发展水平，更好维护国家网络空间安全和发展利益，维护人民群众网络信息合法权益。

刘云山强调，要把增强全民网络安全意识作为一项基础性工作来抓，大力普及网络安全知识，加强网络安全教育，推动形成全社会重视网络安全的良好氛围。要着力培育积极健康的网络文化，弘扬社会主义核心价值观，推动优秀精神文化产品数字化网络化传播，唱响主旋律、集聚正能量。要加强网络伦理、网络文明建设，强化对未成年人上网保护，不断提高青少年网络文明素养。要坚持技术引领、创新驱动，加快构建关键信息基础设施安全保障体系，提升网络安全技术保障能力。要坚持依法治网、依法办网、依法上网，深化网络空间治理，严厉打击网络诈骗、网络窃密等违法犯罪活动，让互联网在法治轨道上健康运行。

刘云山强调，各级党委和政府要把网络安全工作摆上重要位置，切实履行领导责任，严格落实网络安全责任制。各有关方面要各负其责，协同推进网络安全工作。互联网企业要坚持社会效益和经济效益相统一，不断强化社会责任和道德责任。要加强互联网对外交流合作，推动建立多边、民主、透明的全球互联网治理体系，共同构建和平、安全、开放、合作的网络空间。

开幕式由中宣部副部长、中央网络安全和信息化领导小组办公室主任、国家互联网信息办公室主任徐麟主持。教育部部长陈宝生宣读了国家网络安全杰出人才、优秀人才、优秀教师名单。共青团中央书记处第一书记秦宜智，工业和信息化部副部长陈肇雄，公安部副部长陈智敏，国家新闻出版广电总局副局长田进，中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任王秀军，湖北省委副书记、代省长王晓东，湖北省委常委、武汉市委书记阮成发，省委常委、秘书长傅德辉，省委常委、宣传部部长梁伟年，副省长、公安厅厅长曾欣，武汉市市长万勇，省政府秘书长王祥喜，全国政协常委、周大福集团董事会主席郑家纯，以及互联网和网络安全领域院士、专家、国际知名学者和国内外著名企业家等，共计440余人出席开幕式。

从今年起，国家网络安全宣传周于每年9月第三周在全国统一举行。今年宣传周的主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民”，将举行网络安全技术高峰论坛、网络安全博览会、网络安全电视知识竞赛、网络安全知识进校园等活动。





