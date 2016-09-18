查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 新洲区地税局 协税护税多举措 湖北日报讯 今年以来，新洲区地税局以“营改增”试点为契机，全面优化升级税务服务站办税功能，“软件”“硬件”两手抓，国地共建强推进，零散税源征管服务水平显著提升。

该局对服务站工作人员的业务能力和服务意识进行系统培训和严格考核，确保各个环节责任明确到岗、任务分解到人、工作落实到位，增强办税“软实力”；对服务站硬件设备进行定期巡查维护，确保每台计算机都能正常登陆系统、每台POS机都能刷卡缴费、每台打印机都能顺利打票，优化办税“硬实力”；深度落实国地税合作事项，在国地共建税务服务站的基础上，联合开展个体户双定、户管巡查、催报催缴等合作事项，进一步形成征管合力。“营改增”实施后，该局辖区内生活服务业个体纳税户普遍表示，经营成本降低了，生产积极性更高了。

（宫文珏）





