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第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
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图文：照见星光
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税收执法规范化
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综合治理抓落实
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提升服务六字诀
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搭建合作“高架桥”
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治税平台稳推进
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履职尽责严要求
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图文：气足墨酣，古意盎然
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联合稽查促共赢
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个税扣缴显成效
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协税护税多举措
8
万千气象
2016.9.18 星期日
随州市地税局
个税扣缴显成效
湖北日报讯 随州市地税局强化行政事业单位个人所得税全员全额管理，并带头履行扣缴义务，随州市行政事业单位个人所得税大幅增长。截止8月底，该市1489家行政机关事业单位入库税款1438万元，同比增长81%。
该局强化政策宣传，举办了纳税人专题培训班，印发了《行政事业单位个人所得税政策解答》，确保个税扣缴政策口径统一、扣缴合法合规；地税干部深入每一家行政事业单位，开展面对面宣传辅导，帮助扣缴单位做好全员全额明细申报管理，严格履行个税扣缴义务；公布扣缴政策服务电话，及时为扣缴单位答疑解惑。同时，积极争取政府和部门支持，随州市政府主导召开了该市个人所得税代扣代缴工作会议，强化扣缴单位责任；积极争取财政、审计、纪委等部门的支持，将行政事业单位个税扣缴工作作为其检查和审计时的一项重要内容，督促相关单位严格履行纳税义务。 （鄢军 黄练）