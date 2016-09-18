查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 随州市地税局 个税扣缴显成效 湖北日报讯 随州市地税局强化行政事业单位个人所得税全员全额管理，并带头履行扣缴义务，随州市行政事业单位个人所得税大幅增长。截止8月底，该市1489家行政机关事业单位入库税款1438万元，同比增长81%。

该局强化政策宣传，举办了纳税人专题培训班，印发了《行政事业单位个人所得税政策解答》，确保个税扣缴政策口径统一、扣缴合法合规；地税干部深入每一家行政事业单位，开展面对面宣传辅导，帮助扣缴单位做好全员全额明细申报管理，严格履行个税扣缴义务；公布扣缴政策服务电话，及时为扣缴单位答疑解惑。同时，积极争取政府和部门支持，随州市政府主导召开了该市个人所得税代扣代缴工作会议，强化扣缴单位责任；积极争取财政、审计、纪委等部门的支持，将行政事业单位个税扣缴工作作为其检查和审计时的一项重要内容，督促相关单位严格履行纳税义务。 （鄢军 黄练）





