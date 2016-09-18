图文：照见星光税收执法规范化综合治理抓落实提升服务六字诀搭建合作“高架桥”治税平台稳推进履职尽责严要求图文：气足墨酣，古意盎然联合稽查促共赢个税扣缴显成效协税护税多举措
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 第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
湖北日报电子版
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8 万千气象 2016.9.18 星期日
随州市地税局
个税扣缴显成效
    湖北日报讯 随州市地税局强化行政事业单位个人所得税全员全额管理，并带头履行扣缴义务，随州市行政事业单位个人所得税大幅增长。截止8月底，该市1489家行政机关事业单位入库税款1438万元，同比增长81%。
    该局强化政策宣传，举办了纳税人专题培训班，印发了《行政事业单位个人所得税政策解答》，确保个税扣缴政策口径统一、扣缴合法合规；地税干部深入每一家行政事业单位，开展面对面宣传辅导，帮助扣缴单位做好全员全额明细申报管理，严格履行个税扣缴义务；公布扣缴政策服务电话，及时为扣缴单位答疑解惑。同时，积极争取政府和部门支持，随州市政府主导召开了该市个人所得税代扣代缴工作会议，强化扣缴单位责任；积极争取财政、审计、纪委等部门的支持，将行政事业单位个税扣缴工作作为其检查和审计时的一项重要内容，督促相关单位严格履行纳税义务。 （鄢军 黄练）


   
　