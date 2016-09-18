查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 宜昌市国税局、地税局 联合稽查促共赢 湖北日报讯 近日，宜昌市国地税部门对该市某化工企业开展联合稽查时，发现3张可疑发票。依据线索，稽查人员一举揪出了制售假发票的企业，挽回税款损失160万元。

像这样的国地税联合稽查对宜昌市各企业来说，并不是新鲜事。“联合稽查避免企业‘两头忙’，减轻一半负担。而且稽查人员根据企业经营特点答疑解惑，相当于增加了‘保险’。”提到今年的税收检查，枝江市天然气有限责任公司总经理赵宗洪深有感触。“统一选案、统一进户、信息共享的模式给稽查人员松绑减负，两部门从稽查四大环节全面联手，实现了企业、国税、地税三方共赢。”宜昌市地税局负责人表示。“两减两增、三方共赢”的背后正是宜昌市国地税联合稽查走向纵深发展的路径选择。两部门成立联合检查领导小组办公室，提出“八统一、三共享”实施意见，联合稽查打整体战、团队战，效果事半功倍。 （周容）





