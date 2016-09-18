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第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
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图文：照见星光
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税收执法规范化
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综合治理抓落实
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图文：气足墨酣，古意盎然
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联合稽查促共赢
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个税扣缴显成效
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协税护税多举措
8
万千气象
2016.9.18 星期日
宜昌市国税局、地税局
联合稽查促共赢
湖北日报讯 近日，宜昌市国地税部门对该市某化工企业开展联合稽查时，发现3张可疑发票。依据线索，稽查人员一举揪出了制售假发票的企业，挽回税款损失160万元。
像这样的国地税联合稽查对宜昌市各企业来说，并不是新鲜事。“联合稽查避免企业‘两头忙’，减轻一半负担。而且稽查人员根据企业经营特点答疑解惑，相当于增加了‘保险’。”提到今年的税收检查，枝江市天然气有限责任公司总经理赵宗洪深有感触。“统一选案、统一进户、信息共享的模式给稽查人员松绑减负，两部门从稽查四大环节全面联手，实现了企业、国税、地税三方共赢。”宜昌市地税局负责人表示。“两减两增、三方共赢”的背后正是宜昌市国地税联合稽查走向纵深发展的路径选择。两部门成立联合检查领导小组办公室，提出“八统一、三共享”实施意见，联合稽查打整体战、团队战，效果事半功倍。 （周容）