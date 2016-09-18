查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 图文：气足墨酣，古意盎然 ——柳华荣的大写意花鸟 湖北日报讯 图为：水色

图为：横过一枝来



活石



柳华荣的大写意花鸟画充满了活力，三端之妙,先在用笔,六艺之奥,重在银钩。柳华荣的中国画，是靠以书法为骨站立起来的，笔力苍劲。

柳华荣书法师承王云凡先生，王先生是张大千、于右任的好友。柳华荣以书法入画，书法的精到体现在大写意的“线”条上，时而柔美，有女性的肌肤之丽，时而苍浑，有男性的阳刚之力；逆笔而上，生机勃然，顺势而行，情舒畅达。

读懂了柳华荣的“线”，就看懂了她的画，她的“线”往内心深处运行，是心画。

柳华荣画画四十余年，惜时如金，几乎从来不看电视，不逛商场，把所有的时间都用在书画创作和书画理论学习上，在家都是婆婆做饭，在画室偶尔下面条也是十次煮九次糊，只要拿起画笔，就会忘掉一切，她喜欢半开玩笑说，生活的焦糊味就是灵魂的味道。

柳华荣是一个行走的画家，长期坚持外出写生。她经常是一个挎包、一壶水、一盒炒饭，随便坐一辆公交车到郊外，打开画夹，把心情释放出去，再把带着花香的心境收回来。

晚上，返回画室，在五米长的画案上进行创作，把自然的灵性表达在方寸之中。柳华荣期待用自己的双脚走出一幅幅新作。

她的画质沿古意，师古人之心，复归于朴，进入古人淳朴之境，迹简意淡而雅正。

明代董其昌评画说，画无古意，虽工无益。古意是一种文化传承，也是画品价值的依据，柳华荣用当代绘画打通了古代写意传统，气脉相连，自然清新，内蕴相通，古意盎然。“画气不画形”是她的审美追求，她的作品以气势为主，绘画风貌气足墨酣，元气淋漓。





