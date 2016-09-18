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第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
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·治税平台稳推进
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·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
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图文：照见星光
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协税护税多举措
8
万千气象
2016.9.18 星期日
图文：气足墨酣，古意盎然
——柳华荣的大写意花鸟
湖北日报讯 图为：水色
图为：横过一枝来
活石
柳华荣的大写意花鸟画充满了活力，三端之妙,先在用笔,六艺之奥,重在银钩。柳华荣的中国画，是靠以书法为骨站立起来的，笔力苍劲。
柳华荣书法师承王云凡先生，王先生是张大千、于右任的好友。柳华荣以书法入画，书法的精到体现在大写意的“线”条上，时而柔美，有女性的肌肤之丽，时而苍浑，有男性的阳刚之力；逆笔而上，生机勃然，顺势而行，情舒畅达。
读懂了柳华荣的“线”，就看懂了她的画，她的“线”往内心深处运行，是心画。
柳华荣画画四十余年，惜时如金，几乎从来不看电视，不逛商场，把所有的时间都用在书画创作和书画理论学习上，在家都是婆婆做饭，在画室偶尔下面条也是十次煮九次糊，只要拿起画笔，就会忘掉一切，她喜欢半开玩笑说，生活的焦糊味就是灵魂的味道。
柳华荣是一个行走的画家，长期坚持外出写生。她经常是一个挎包、一壶水、一盒炒饭，随便坐一辆公交车到郊外，打开画夹，把心情释放出去，再把带着花香的心境收回来。
晚上，返回画室，在五米长的画案上进行创作，把自然的灵性表达在方寸之中。柳华荣期待用自己的双脚走出一幅幅新作。
她的画质沿古意，师古人之心，复归于朴，进入古人淳朴之境，迹简意淡而雅正。
明代董其昌评画说，画无古意，虽工无益。古意是一种文化传承，也是画品价值的依据，柳华荣用当代绘画打通了古代写意传统，气脉相连，自然清新，内蕴相通，古意盎然。“画气不画形”是她的审美追求，她的作品以气势为主，绘画风貌气足墨酣，元气淋漓。