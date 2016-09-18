查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 京山县国税局 履职尽责严要求 湖北日报讯 “营改增后公司财务人员对增值税进项税额抵扣政策掌握不够准确，希望国税部门多辅导。”近日，在京山县国税局深入千户纳税人走访调查、督促检查履职尽责情况时，某建设工程有限公司法人代表曾勇刚说。

在履职尽责督促检查活动中，该局选择1000户企业，明确责任，制定日程，确定走访纳税人名单，组成由6名领导班子成员和4名分局负责人带队的10个走访小组，分类深入企业详细询问生产经营情况、存在的困难及涉税服务需求，确保不漏户、不留盲区。

目前，该局已走访纳税人415户，征求意见和建议32条。针对纳税人反映的政策宣传不够到位、办理退税不及时等问题，该局及时梳理分析和归纳整理，落实责任领导、责任科室和责任人，研究整改意见，实行即查即改。

（潘军涛 杨晋）





