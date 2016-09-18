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第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
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图文：照见星光
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税收执法规范化
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综合治理抓落实
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提升服务六字诀
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搭建合作“高架桥”
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履职尽责严要求
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图文：气足墨酣，古意盎然
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联合稽查促共赢
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个税扣缴显成效
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协税护税多举措
8
万千气象
2016.9.18 星期日
京山县国税局
履职尽责严要求
湖北日报讯 “营改增后公司财务人员对增值税进项税额抵扣政策掌握不够准确，希望国税部门多辅导。”近日，在京山县国税局深入千户纳税人走访调查、督促检查履职尽责情况时，某建设工程有限公司法人代表曾勇刚说。
在履职尽责督促检查活动中，该局选择1000户企业，明确责任，制定日程，确定走访纳税人名单，组成由6名领导班子成员和4名分局负责人带队的10个走访小组，分类深入企业详细询问生产经营情况、存在的困难及涉税服务需求，确保不漏户、不留盲区。
目前，该局已走访纳税人415户，征求意见和建议32条。针对纳税人反映的政策宣传不够到位、办理退税不及时等问题，该局及时梳理分析和归纳整理，落实责任领导、责任科室和责任人，研究整改意见，实行即查即改。
（潘军涛 杨晋）