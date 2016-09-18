图文：照见星光税收执法规范化综合治理抓落实提升服务六字诀搭建合作“高架桥”治税平台稳推进履职尽责严要求图文：气足墨酣，古意盎然联合稽查促共赢个税扣缴显成效协税护税多举措
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 第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
湖北日报电子版
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8 万千气象 2016.9.18 星期日
丹江口市地税局
治税平台稳推进
    湖北日报讯 营改增以来，丹江口市地税局进一步强化税收风险意识，充分利用好综合治税平台，有力推进涉税数据的分析运用。
    以“金三工程”为着力点，推进信息采集网络化。借助“金三”系统加强对财产信息的税源监控和国地税之间信息共享，强化网络信息采集，形成征管合力。
    以财源信息交换平台为着重点，推进信息采集集约化。以实现综合治税由“税务主导”向“政府主导”的转变为引导，在原有两两单向信息传递基础上，加大与政府部门的沟通和协调力度，增强横向互动。
    以完善内部共享为着力点，推进信息采集常态化。按照工作职能、对口联系的原则，建立“专职+专岗”的信息联络机制，进一步协同做好数据分析应用、反馈等工作，提升数据应用的可持续性。 （杨祺帆）


   
　