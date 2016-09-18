查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 丹江口市地税局 治税平台稳推进 湖北日报讯 营改增以来，丹江口市地税局进一步强化税收风险意识，充分利用好综合治税平台，有力推进涉税数据的分析运用。

以“金三工程”为着力点，推进信息采集网络化。借助“金三”系统加强对财产信息的税源监控和国地税之间信息共享，强化网络信息采集，形成征管合力。

以财源信息交换平台为着重点，推进信息采集集约化。以实现综合治税由“税务主导”向“政府主导”的转变为引导，在原有两两单向信息传递基础上，加大与政府部门的沟通和协调力度，增强横向互动。

以完善内部共享为着力点，推进信息采集常态化。按照工作职能、对口联系的原则，建立“专职+专岗”的信息联络机制，进一步协同做好数据分析应用、反馈等工作，提升数据应用的可持续性。 （杨祺帆）





