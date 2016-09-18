图文：照见星光税收执法规范化综合治理抓落实提升服务六字诀搭建合作“高架桥”治税平台稳推进履职尽责严要求图文：气足墨酣，古意盎然联合稽查促共赢个税扣缴显成效协税护税多举措
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 第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
湖北日报电子版
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8 万千气象 2016.9.18 星期日
五峰县国税局、地税局
搭建合作“高架桥”
    湖北日报讯 如何在大数据时代让“睡着”的涉税数据“醒过来”？如何在海量的数据中“淘”出税源？五峰县国地税部门围绕信息共享、管理融合做文章，建立以“信息共享”为核心的全面合作机制，搭建信息合作的“高架桥”，有效破解国地税信息不对称的瓶颈。
    为提高信息互通效率，双方建立数据交换专用渠道，通过国地税外部数据交换平台统一进行在线传输。同时，双方联合开展数据分析与应用，建立联合税收分析小组，重点加强营改增政策效应分析，并积极利用政府牵头构建的信息平台，拓宽信息交换途径与渠道，定期搜集、整理综合治税成员单位提供的数据信息，集中进行加工分析，全力挖潜增收。
    此外，双方协同完善风险管理，联合制定税收风险管理年度合作计划，共同确定风险管理合作重点行业、企业和项目，联合对高等级风险企业开展风险应对。 （蔡金峰）


   
　