查看本版大图
上一版
版面概览
第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 时政要闻
第3版 : 时事
第4版 : 楚天主人
第5版 : 综合新闻
第6版 : 三农观察
第7版 : 读书
第8版 : 万千气象
·
图文：照见星光
·
税收执法规范化
·
综合治理抓落实
·
提升服务六字诀
·
搭建合作“高架桥”
·
治税平台稳推进
·
履职尽责严要求
·
图文：气足墨酣，古意盎然
·
联合稽查促共赢
·
个税扣缴显成效
·
协税护税多举措
8
万千气象
2016.9.18 星期日
五峰县国税局、地税局
搭建合作“高架桥”
湖北日报讯 如何在大数据时代让“睡着”的涉税数据“醒过来”？如何在海量的数据中“淘”出税源？五峰县国地税部门围绕信息共享、管理融合做文章，建立以“信息共享”为核心的全面合作机制，搭建信息合作的“高架桥”，有效破解国地税信息不对称的瓶颈。
为提高信息互通效率，双方建立数据交换专用渠道，通过国地税外部数据交换平台统一进行在线传输。同时，双方联合开展数据分析与应用，建立联合税收分析小组，重点加强营改增政策效应分析，并积极利用政府牵头构建的信息平台，拓宽信息交换途径与渠道，定期搜集、整理综合治税成员单位提供的数据信息，集中进行加工分析，全力挖潜增收。
此外，双方协同完善风险管理，联合制定税收风险管理年度合作计划，共同确定风险管理合作重点行业、企业和项目，联合对高等级风险企业开展风险应对。 （蔡金峰）