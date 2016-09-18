查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 五峰县国税局、地税局 搭建合作“高架桥” 湖北日报讯 如何在大数据时代让“睡着”的涉税数据“醒过来”？如何在海量的数据中“淘”出税源？五峰县国地税部门围绕信息共享、管理融合做文章，建立以“信息共享”为核心的全面合作机制，搭建信息合作的“高架桥”，有效破解国地税信息不对称的瓶颈。

为提高信息互通效率，双方建立数据交换专用渠道，通过国地税外部数据交换平台统一进行在线传输。同时，双方联合开展数据分析与应用，建立联合税收分析小组，重点加强营改增政策效应分析，并积极利用政府牵头构建的信息平台，拓宽信息交换途径与渠道，定期搜集、整理综合治税成员单位提供的数据信息，集中进行加工分析，全力挖潜增收。

此外，双方协同完善风险管理，联合制定税收风险管理年度合作计划，共同确定风险管理合作重点行业、企业和项目，联合对高等级风险企业开展风险应对。 （蔡金峰）





