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第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
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第8版 : 万千气象
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图文：照见星光
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税收执法规范化
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综合治理抓落实
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提升服务六字诀
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搭建合作“高架桥”
·
治税平台稳推进
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履职尽责严要求
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图文：气足墨酣，古意盎然
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联合稽查促共赢
·
个税扣缴显成效
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协税护税多举措
8
万千气象
2016.9.18 星期日
武穴市地税局
提升服务六字诀
湖北日报讯 今年以来，武穴市地税局积极面对日益多元化和多样化的纳税人需求，着力念好“谈、问、访、讲、畅、联”六字诀，不断优化纳税服务，打造纳税服务新常态。
谈：定期邀请纳税人代表召开座谈会，听取纳税人代表对日常执法、廉政建设等方面的意见，促进履职尽责；问：向纳税人开展需求调查和满意度调查，并根据意见建议，落实整改计划，切实规范服务行为，提高服务质量；访：通过走访纳税人，详细了解企业的生产情况、经营困难和服务需求，为他们排忧解难；讲：通过《税务资讯》宣传、举办培训班、上门辅导等方式，向纳税人讲解新税制、新政策，以高效优质的服务推进便民办税；畅：规范内部业务工作规程，推进《纳税服务规范》落地，提高工作效率；联：加快《国地税合作规范（3.0版）》落地进程，加强与国土、工商等部门联动，方便纳税人，减轻纳税人负担。
（苏利华 柳娜）