查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 武穴市地税局 提升服务六字诀 湖北日报讯 今年以来，武穴市地税局积极面对日益多元化和多样化的纳税人需求，着力念好“谈、问、访、讲、畅、联”六字诀，不断优化纳税服务，打造纳税服务新常态。

谈：定期邀请纳税人代表召开座谈会，听取纳税人代表对日常执法、廉政建设等方面的意见，促进履职尽责；问：向纳税人开展需求调查和满意度调查，并根据意见建议，落实整改计划，切实规范服务行为，提高服务质量；访：通过走访纳税人，详细了解企业的生产情况、经营困难和服务需求，为他们排忧解难；讲：通过《税务资讯》宣传、举办培训班、上门辅导等方式，向纳税人讲解新税制、新政策，以高效优质的服务推进便民办税；畅：规范内部业务工作规程，推进《纳税服务规范》落地，提高工作效率；联：加快《国地税合作规范（3.0版）》落地进程，加强与国土、工商等部门联动，方便纳税人，减轻纳税人负担。

（苏利华 柳娜）





