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第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
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图文：照见星光
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税收执法规范化
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综合治理抓落实
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提升服务六字诀
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搭建合作“高架桥”
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治税平台稳推进
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履职尽责严要求
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图文：气足墨酣，古意盎然
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联合稽查促共赢
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个税扣缴显成效
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协税护税多举措
8
万千气象
2016.9.18 星期日
赤壁市地税局
综合治理抓落实
湖北日报讯 为构建和谐平安地税，在国庆节前，赤壁市地税局针对票证仓库、档案室、计算机房等重点区域的防火、防盗、防泄密等设施进行全面排查，消除安全隐患，同时部署各党支部开展群众矛盾排查，强化综合治理和社会稳定。
近年来，该局以教育为先，管理为本，在维护单位安全稳定上成效显著。一是加大宣传力度。充分利用普法宣传月、综治宣传月等活动，加强宣传，增强法律意识、责任意识、安全意识、稳定意识，营造综治工作良好氛围。二是完善制度保障。修改制定了值班管理、突发事件应急处理等制度，细化责任，形成安全管理合力。三是优化队伍建设。提炼地税文化，丰富文体活动，举办道德讲堂，营造良好道德氛围。四是抓好责任落实。层层签订综治责任状，明确综治工作要求，抓好日常安全检查，精准掌握治安动态，强化责任落实。（但敏）