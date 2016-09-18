查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 赤壁市地税局 综合治理抓落实 湖北日报讯 为构建和谐平安地税，在国庆节前，赤壁市地税局针对票证仓库、档案室、计算机房等重点区域的防火、防盗、防泄密等设施进行全面排查，消除安全隐患，同时部署各党支部开展群众矛盾排查，强化综合治理和社会稳定。

近年来，该局以教育为先，管理为本，在维护单位安全稳定上成效显著。一是加大宣传力度。充分利用普法宣传月、综治宣传月等活动，加强宣传，增强法律意识、责任意识、安全意识、稳定意识，营造综治工作良好氛围。二是完善制度保障。修改制定了值班管理、突发事件应急处理等制度，细化责任，形成安全管理合力。三是优化队伍建设。提炼地税文化，丰富文体活动，举办道德讲堂，营造良好道德氛围。四是抓好责任落实。层层签订综治责任状，明确综治工作要求，抓好日常安全检查，精准掌握治安动态，强化责任落实。（但敏）





