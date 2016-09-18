查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 罗田县地税局 税收执法规范化 湖北日报讯 为规范基层执法行为，推动税收法治工作走上规范化轨道，罗田县地税局积极推行税收法治指导员工作制度，强化执法意识，降低税收执法风险，全面提升基层依法行政工作水平。

一是结合征管改革，制度构建科学化。制定出台《罗田地税系统税收法治指导员工作制度》，在税源管理分局、税费服务局、稽查局设置税收法治指导员岗位，由税收法治指导员进行审核把关。

二是结合简政放权，职责明确精细化。将税收法治指导员工作定位为法制工作在基层执法单位的延伸，明确税收法治指导员的工作职责。

三是结合队伍建设，人才配置专业化。通过考试和考核，公开选拔税收法治指导员，组织开展税收法治指导员业务培训，提高税收法治指导员的业务素质和业务水平，构建充满活力的基层法制工作网络和税收法治指导员队伍。 （晏志勇）





