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第8版 万千气象
·图文：照见星光
·税收执法规范化
·综合治理抓落实
·提升服务六字诀
·搭建合作“高架桥”
·治税平台稳推进
·履职尽责严要求
·图文：气足墨酣，古意盎然
·联合稽查促共赢
·个税扣缴显成效
·协税护税多举措
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图文：照见星光
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税收执法规范化
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综合治理抓落实
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提升服务六字诀
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搭建合作“高架桥”
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治税平台稳推进
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履职尽责严要求
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图文：气足墨酣，古意盎然
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联合稽查促共赢
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个税扣缴显成效
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协税护税多举措
8
万千气象
2016.9.18 星期日
罗田县地税局
税收执法规范化
湖北日报讯 为规范基层执法行为，推动税收法治工作走上规范化轨道，罗田县地税局积极推行税收法治指导员工作制度，强化执法意识，降低税收执法风险，全面提升基层依法行政工作水平。
一是结合征管改革，制度构建科学化。制定出台《罗田地税系统税收法治指导员工作制度》，在税源管理分局、税费服务局、稽查局设置税收法治指导员岗位，由税收法治指导员进行审核把关。
二是结合简政放权，职责明确精细化。将税收法治指导员工作定位为法制工作在基层执法单位的延伸，明确税收法治指导员的工作职责。
三是结合队伍建设，人才配置专业化。通过考试和考核，公开选拔税收法治指导员，组织开展税收法治指导员业务培训，提高税收法治指导员的业务素质和业务水平，构建充满活力的基层法制工作网络和税收法治指导员队伍。 （晏志勇）