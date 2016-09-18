查看本版大图 上一版 版面概览 第8版 万千气象 ·图文：照见星光 ·税收执法规范化 ·综合治理抓落实 ·提升服务六字诀 ·搭建合作“高架桥” ·治税平台稳推进 ·履职尽责严要求 ·图文：气足墨酣，古意盎然 ·联合稽查促共赢 ·个税扣缴显成效 ·协税护税多举措 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 时政要闻 第3版 : 时事 第4版 : 楚天主人 第5版 : 综合新闻 第6版 : 三农观察 第7版 : 读书 第8版 : 万千气象 · 图文：照见星光 · 税收执法规范化 · 综合治理抓落实 · 提升服务六字诀 · 搭建合作“高架桥” · 治税平台稳推进 · 履职尽责严要求 · 图文：气足墨酣，古意盎然 · 联合稽查促共赢 · 个税扣缴显成效 · 协税护税多举措 8 万千气象 2016.9.18 星期日 图文：照见星光 ——郑吉永陶艺作品 湖北日报讯 图为：作品1号

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李雪梅



一次非常偶然的机会，在展览上初次见到郑吉永先生的作品，惊讶于这些完全与中国传统陶艺形制要求沾不上边的作品，却透露出一种无拘束的自由轻松、时尚和趣味化的美感。仔细品味，却又处处可见艺术家基于对材料特性精准把控下的精心安排和匠心独运之处。随后，我两次专程到景德镇去拜访郑吉永先生。

郑吉永先生1963年出生于韩国，2003年以前，他凭借着优秀的艺术才华已经在韩国小有名气，当时，他主要创作以绘画、雕塑、装置艺术为主要形式的当代艺术。2003年接触到陶瓷艺术后便为其特性所着迷，从此开始了以陶瓷为媒介的艺术创作。也许是因为“半路出家”做陶艺，不受制于传统陶艺的程式，加上自身艺术语言共性的修养，郑吉永先生的作品

从一开始便展现了有着其明显个人风格的独特样貌：



造型语言的当代性



中国传统陶瓷器皿在器型、圈足、绘画、款识等要素上皆有相对固定的形制，什么器型配什么圈足、什么器型配什么图案、款该落哪、如何写，都有约定俗成的规定。郑吉永先生的日用器作品，无论是器型、圈足、绘画还是款识处理都大胆随意，因材、因形、因意而作，常可见杯口坐一小人观水，或杯口外撇出一块像是修坯时忘记处理。圈足更是毫无定式，随意的几何形切割、拼贴或干脆平底，但从其四平八稳的重心来看，这些不经意和随意显然都是经过艺术家精心的考量和安排的。装饰技法上也是多种运用，创造出自己独特的工艺。丝毫不显功力才最要功力，郑吉永先生将精到的功底隐藏于轻松、随意之下，实属难得。



超手感的实用美学



手感，体现的是器皿拿在手上的舒适度、使用中传递来的温度。日用器，善用为重，应作为衡量一件作品的重要指标。如何拿得舒适、有好的手感、使用起来更舒心，是郑吉永先生在日用器创作中非常重视的部分。作品精到的细节处理使得你可以在拿起每一件器皿时找到最佳握感，这才是最高级的“用”，走心的“用”。



绘画中的诗性浪漫和积极的人生态度



所有跟郑吉永先生接触过的人都会记住他无处不在的笑声和幽默，都

会被他开朗、乐观、积极的人生态度所感染。他细心地感受着生活的一切美

好，在他的作品中常出现一些诗意化的场景，每一个小小的细节和片段都能在

他的笔下充满诗意的浪漫。仔细看，你会发现每件作品都有一个故事。他用真挚的

感情热爱着生活和艺术，如果你不知道他的年龄，光看作品一定不会和一位五十多岁的大叔联系起来，他就是艺术世界里的顽童。“照见星光——郑吉永（韩国）陶瓷作品展”于15日在仟僖雅画廊开幕，展览至10月31日。





